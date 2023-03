ZAGREVANJE PRED 95. DODELU OSKARA: Ovo je lista nominovanih, kladionice tipuju na jedan film, a imate li VI svog favorita?

Dodela Oskara održaće se u nedelju, 12. marta, u Dolbi teatru u Los Anđelesu, a biće dodeljene nagrade u 23 kategorije.

Ovo je 95. manifestacija po redu, a prva je održana daleke 1929. godine kao privatna večera koju je organizovao glumac i filmadžija Daglas Ferbanks. Prvo emitovanje se desilo 1930. putem radija, a 1953. godine je bio prvi televizijski prenos.

foto: Ian West / PA Images / Profimedia

Po našem vremenu to je noć između nedelje i ponedeljka (program počnje u 2 sata ujutru kod nas) i trajaće nekih 4 sata. Takođe, vraća se dodela svih kategorija u prenosu uživo, zbog burnih reakcija na isključivanje osam kategorija sa prošlogodišnjeg prenosa.

Ceremoniju, koja će biti održana u pozorištu Dolbi u Los Anđelesu vodiće komičar i voditelj Džimi Kimel.

foto: Printscreen YouTube/Jimmy Kimmel Live

Naslov s najviše nominacija za Oskara, njih 11 ima film „Sve u isto vreme“ (Everything Everywhere All at Once, 2022).

Na kladionicama upravo taj film i najbolje stoji. Tu su i „Na zapadu ništa novo”, „Avatar: Put vode”, „Duhovi ostrva”, „Elvis”, „Sve u isto vreme”, „Fabelmanovi”, „Tar”, „Top gan: Maverik”, „Trougao tuge” i „Žene govore”.

Za najboljeg reditelja nominovani su:

Martin Mekdona za „Duhove ostrva”

Danijel Kvan i Danijel Šajnert za „Sve u isto vreme”

Stiven Spilberg za „Febelmanove”

Tod Fild za „Tar”

Ruben Ostlund „Trougao tuge”

foto: Christopher Tamcke / Shutterstock Editorial / Profimedia

Oskara za najbolju mušku ulogu mogu dobiti:

Ostin Batler za „Elvisa”,

Kolin Ferel u „Duhovima ostrva”

Brendan Frejzer u „Kitu”

Pol Meskal za „Aftersun”

Bil Naji u „Živeti”

foto: Frederic J. Brown / AFP / Profimedia

Nominovane za najbolju žensku ulogu su:

Kejt Blančet u filmu „Tar”

Ana De Armas u „Plavuši”

Andria Rajzboro za „To Leslie”

Mišel Vilijams u „Febelmanovima”

Mišel Jo u „Sve u isto vreme”

foto: JIM RUYMEN / UPI / Profimedia

Oskara za najbolju sporednu mušku ulogu mogu dobiti Brendan Glison i Beri Kjogan za „Duhove ostrva”, Brajan Tajri Henri za „Causeway”, Džad Herš u „Fabelmanovima” i Ki Hui Kvan za „Sve u isto vreme”.

Za najbolju sporednu žensku ulogu nominovane su:

Anđela Baset za film „Crni panter - Vakanda zauvek”

Hong Čau u filmu „Kit”

Keri Kondo „Duhovi ostrva”

Džejmi Li Kertis i Stefani Šu za „Sve u isto vreme

foto: JIM RUYMEN / UPI / Profimedia

Za najbolji strani film nominovani su:

nemački „Na zapadu ništa novo”

argentinski „Argentina,1985”

belgijski „Blizu”

poljski „EO”

irska „Tiha devojka”.

Za najbolji scenario nominovani su Mekdona za „Duhovi ostrva”, za „Sve u isto vreme” Kve i Šajnert, Spilberg i Toni Kušner za „Fabelmanove”, Fild za „Tar” i Ostlund za „Trougao tuge”.

Za najbolju muziku nominovani su „Na zapadu ništa novo”, Babilon”, „Duhovi ostrva”, „Sve u isto vreme” i „Fabelmanovi”.

Za muzički deo biće zadužena pop pevačica Rijana, koja će izvesti numeru iz filma "Crni panter: Vakanda zauvek" (Black Panther: Wakanda Forever, 2022)

foto: USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia

Na RTS-u prenos 95. dodele Oskara počinje u nedelju na ponedeljak u 02.00h, na Prvom programu, dok će skraćena verzija biti emitovana sutradan, u ponedeljak, 13. marta u 22.15h na Drugom programu.

(Kurir.rs)

Bonus video:

05:43 ZATVARALI SU ME U SOBU, A JA SAM BEŽAO KROZ PROZOR! Glumac se dotakao mlađih dana: Nastavnici su me ČUPALI ZA UŠI