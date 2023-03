KAMILA OSTALA ZATEČENA KAD JE DOBILA OVAJ POKLON NASRED ULICE: Kraljica supruga nije mogla da veruje šta joj je dala tinejdžerka

Kraljica supruga Kamila delovala je pomalo zatečeno kada joj je uručena papirna kruna iz Burger Kinga tokom šetnje Kolčesterom u Eseksu.

Kamila, koja će biti krunisana uz supruga kralja Čarlsa III tokom njegovog krunisanja 6. maja, pozdravljala je obožavatelje u ponedeljak, 7. marta, kada su okupljeni meštani počeli da joj dele poklone i cveće, piše Mirror.

U jednom trenutku tokom pozdravljanja, Kamili je prišla tinejdžerka koja joj je uručila zelenu papirnu krunu iz obližnjeg Burger Kinga. Devojka je pritom rekla kako je to bio poklon u poslednjem trenutku, na šta je Kamila odgovorila: "Oh, divno, to je vrlo lepo od vas. Burger King." Kamila je nastavila dalje da pozdravlja okupljene noseći papirnu krunu u ruci.

Tinejdžerka koja je predala krunu Kamili rekla je: "Videla sam je kako ju je unela u auto, najponosniji trenutak u mom životu."

Video objavljen na TikToku ubrzo je postao viralan i mnogi su ga komentarisali. "Njoj je to iskreno bilo smešno. Ima dobar smisao za humor", napisala je jedna žena. Druga je rekla: "Tako ljupka žena."

(Kurir.rs)

Bonus video:

03:11 KRALJ ČARLS DAO 600.000 FUNTI ZA OBNOVU HILANDARA! Stručnjaci: Nova šansa za saradnju sa Britanijom ČARLSA TREBA ZVATI U SRBIJU!