UŽAS, GDE JE MODNA POLICIJA?! Manekenka koju prozivaju zbog DEBLJINE, šokirala GOLOM haljinom na Oskarima, svi je napali (FOTO)

Manekenka Ešli Grejem (35) privukla je pažnju modnom kombinacijom na tepihu boje šampanjca 95. dodele Oskara. Ešli je uz glumicu Vanesu Hadžens (34) i jutjuberku Lili Sing (34) vodila emisiju "Countdown to the Oscars" pre same dodele gde su razgovare sa glumcima i glumicama.

On je ispred Dolbi teatra u Los Anđelesu ponosno pokazala svoje obline u crnoj haljini za koju je zaslužna modna dizajnerka Alberta Fereti i to nije prvi put da plus sajz manekeknka ponosno paradira u provokativnoj garderobi.

Haljina do poda imala je i duboki dekolte i brojne "rupe" kojima je Ešli naglasila svoje bujne grudi. Donji deo haljine je od prozirnog i mrežastog materijala sa svetlucavim kamenjem, a uz sve je iskombinovala i dugačak crni plašt.

Kosu je nosila pokupljenu u visoku, zalizanu punđu napravljenu od brojnih pletenica.

Iako su mnogi bili oduševljeni njenom modnom kombinacijom, neki su ipak izrazili svoje nezadovoljstvo na društvenim mrežama.

- Autfit Ešli Grejam je previše. Predivna je, ali treba ili jedan prorez manje ili bez plašta. Bilo šta - glasio je jedan komentar.

- Modna kombinacija za izlazak u klub, a ne za Oskare - dodao je drugi korisnik društvenih mreža.

- Užas! - komentarisao je neko.

Njen stajling nije oduševio ni jednog komentatora Oskara.

- Mene bole oči. Ne znam kako su je ovakvu poslali na tepih, pa valjda postoji modna policija ili neki modni stručnjak iza kulisa koji nije smeo ovakvu da je pusti pred ljude - rekao je, a prenosi 24sata.hr.

Ešli su takođe zamerali da je bila preglasna, prekidala sagovornike, nije ih slušala i da se jednostavno nije snašla u ulozi prezentera.

Šta vi mislite, da li je preterala sa ovom haljinom?

