PRED CELIM SVETOM SE STRASTVENO LJUBILI NA DODELI OSKARA: Ona prošla PAKAO S BIVŠIM, a on im zamalo UNIŠTIO BRAK nakon venčanja

95. dodela prestižne filmske nagrade Oskar održana je sinoć. Trijumfirao je film "Everything Everywhere All at Once" ("Sve u isto vreme") sa sedam osvojenih statua koji je opravdao svoju titulu favorita, a imala je razloga da slavi i ekipa koja je radila na filmu "All Quiet on the Western Front" ("Na Zapadu ništa novo") jer su odneli kući četiri Oskara.

Osim filmova, i ove godine su pažnju na dodeli priznanja privukli i brojni slavni gosti. Fotografima su za oko posebno zapali glumica Nikol Kidman i njen suprug Kit Urban, koji su na crvenom tepihu otvoreno razmenjivali nežnosti.

Nikol se za ovu priliku pojavila u dugoj crnoj haljini s visokim prorezom kojim je istakla vitke noge, ukrašenoj s dva velika cveta od svetlucave tkanine.

foto: Arturo Holmes / Getty images / Profimedia

Kit i Nikol jedan su od najzaljubljenijih parova u Holivudu, a njihova strast očigledno nije oslabila ni nakon 16 zajedničkih godina. Iako danas imaju sve - karijeru, ljubav i porodicu, put do sreće im nije bio lak. Nikol je iza sebe imala teško iskustvo iz prvog braka, a Kit je zamalo uništio njihovu vezu jer se borio sa zavisnošću.

Par se upoznao 2005. godine na jednom događaju posvećenom Australijancima u Los Anđelesu. Nikol je kasnije ispričala da je odmah "pala" na Kita, ali da je njemu trebalo toliko vremena da joj se javi, pa je mislila da nije zainteresovan.

"Sećam se da sam mislila kako mi se on jako sviđa, a da on nije zainteresovan. Istina je. Mesecima me nije nazvao", ispričala je prilikom gostovanja kod Elen Dedženeres.

foto: Profimedia

Kit je kasnije ispričao svoju stranu i rekao da mu je trebalo duže da joj se javi jer nije bio u dobroj fazi.

"Neko mi je dao njen broj i neko vreme sam ga nosio u džepu. Stalno sam ga gledao i razmišljao kako će se javiti kad je nazovem, a ja ne znam što da joj kažem. Nisam bio baš u zdravoj fazi u životu", ispričao je Kit u australijskom tok šouu "Intervie".

"Nikad nisam mislio da bi joj se svideo tip kao ja. Međutim, u jednom trenutku sam skupio hrabrost, otkucao te brojeve i kad se javila, samo smo počeli da razgovaramo i razgovaramo i razgovaramo, išlo je lako", dodao je.

foto: Profimedia

Nikol i Kit venčali su se junu 2006. na romantičnoj ceremoniji u rodnoj Australiji, ali bračna sreća im nije dugo trajala. Naime, već u oktobru iste godine Kit je završio na odvikavanju.

"Gotovo sam uništio naš sveži brak. Preživeo je, ali bilo je to pravo čudo. Ona me duhovno probudila. I prvi put u svom životu mogao sam da se otresem okova zavisnosti", ispričao je za Rolling Stone 2016.

Prvo dete, ćerku Sandej Rouz, Nikol je rodila u julu 2008, a druga ćerka, Feit Margaret, stigla im je u decembru 2011. preko surogat majke.

foto: Profimedia

Par je i dalje ludo zaljubljen, a Nikol ne skriva koliko joj je značila suprugova ljubav i podrška u nekim teškim trenucima.

"Imam najnevjerojatnijeg životnog partnera. Uvek ću to reći za njega. Ja sam jedna od srećnica koja je imala predivnog oca, imam predivnog supruga i srećna sam što to mogu da kažem, što mogu da govorim o divnim muškarcima koji su uticali na mene", rekla je ranije.

(Kurir.rs/ Story.hr)

