OGLASILA SE MANEKENKA KOJU JE HJU GRANT PONIZIO NA DODELI OSKARA: Evo šta kaže o NEPRIJATNOM INTERVJUU koji je ceo svet OSUDIO

Plas sajz manekenka i ovogodišnja voditeljka na oskarovskom svečanom tepihu, Ešli Grejem, komentarisala je intervju s Hjuom Grantom, koji je razbesneo mnoge gledaoce Oskara i korisnike društvenih mreža.

"Znate šta, mama mi je govorila da ubijam ljude ljubaznošću, pa eto", izjavila je kratko Grejem za TMZ.

Manekenka nije htela da pošalje nikakvu poruku glumcu koji se našao na meti kritika zbog intervjua s njom, ali navela je kako je zadovoljna svojim novim iskustvom. "Dobro sam se zabavila. Noge su me zabolele, ali zabavila sam se", opisala je manekenka.

foto: ABC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Podsetimo, Grejem je intervjuisala vidno loše raspoloženog glumca na "crvenom" tepihu pre same dodele, a on se nije ni trudio da sakrije koliko mu se ne vodi taj razgovor. Manekenka je Granta na početku pitala šta mu je najdraži deo dodele. "Fascinantno je to. Celo čovječanstvo je tu. To je Sajam taštine (op.a. Vanity Fair)", rekao je pomalo sarkastično Hju.

Međutim, manekenka se na to nadovezala na popularnu oskarovsku žurku koji organizuje magazin Vanity Fair. "Da, Vanity Fair je glavni događaj, tamo moramo da se opustimo i zabavimo", odgovorila mu je. Hju je tu, izgleda, izgubio svu volju.

"Navijate li večeras za nekoga?" pitala ga je dalje Ešli. "Ni za koga posebno", odgovorio je on nezainteresovano. Zatim ga je pitala "šta nosi na dodeli". "Odelo", odgovorio joj je on. Ešli je to pokušala da okrene na šalu, pa ga je pitala ko je skrojio odelo. "Ne mogu da se setim ko je krojač", odbrusio je on.

Pokušala je zatim da okrene sve na film "Glass Onion: A Knives Out Mystery". Pitala ga je kako mu je bilo da glumi u tom filmu. "Jedva da sam i glumio, pojavljujem se na tri sekunde", odbrusio je dalje Hju. "OK, ali… Zabavio si se", nastavila je očajna manekenka. "Umalo", odbrusio je Hju vrteći glavom i praveći grimase.

Intervju je razbesneo mnoge.

"Ešli Grejem je bila tako draga i profesionalna s Hjuom Grantom na intervjuu... a on je samo š*pak", "Hju Grant je kreten", "Zgrožen sam šta joj je uradio", "Kakav je to kreten", samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

(Kurir.rs)

