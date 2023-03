NAJLUĐA ŽIVOTNA PRIČA KRALJICE KAFANA Udala se sa 17 godina za čoveka kog je videla 3 puta, pevala je Titu i bila skandal majstor!

nosila mini suknju kad je to bio skandal!

- Ja sam slatka, suknjica mi kratka, svi mi kažu da sam trofrtaljka“ stih je po kojem je Milica Ostojić dobila svoj čuveni nadimak - Mica Trofrtaljka.

Jedna od najvećih kafanskih zvezda šezdesetih i sedamdesetih živela je osam godina sa suprugom i decom na relaciji Frankfurt – Milićevci, a nastupala je po Nemačkoj, Francuskoj, Austriji…

- Zvali su me seks-bombom. Jedan novinar me je pitao bih li se slikala u bikiniju. Davali su mi veliki novac, ali nisam pristala - ispričala je jednom prilikom Mica.

I u detinjstvu je najviše volela muziku, a za školu nije marila.

- Slagala sam da sam pala u školi, na podu sam se sklupčala i previjala. Bila sam kriminalac, opasan, otkako sam se rodila. Drugi đaci su se okupili, ja jaučem i vičem: „Slepo crevo“. Pa, koja bi budala to napravila? Sve samo da ne idem u školu. Ali oca nikad nisam osramotila - prisetila se Mica.

- Udala se kada je imala svega 17 godina, i to za Radosava, kojeg je do tog trenutka videla samo triput. Svi su se protivili tom braku, čak i njegov brat, koji mu je nudio novi automobil ako se rastane od pevačice i „spasi porodicu sramote“. Radosav je ostajao sa svojom suprugom, koja je, skandala li, nosila mini-suknju.

Petkom je sa suprugom prodavala povrće na placu, a jednom prilikom svratila je u kafanu kod izvesnog Dace u blizini Čačka i zamolila ga da otpeva dve-tri pesme. On je pristao i vrlo brzo je bilo teško naći slobodno mesto u kafani. Već 1968. godine objavila je svoju prvu pesmu - „Davorike dajke“, koja je prodata u 400.000 primeraka.

- Ljudi su krenuli na pijacu, a kad su u prodavnici videli moju ploču, zaboravili su zašto su došli i kupili je. Novac sam nosila u džakovima, nisam mogla da ga potrošim. Izašla sam iz sirotinje, slamare, gazila po trnju da se izvučem iz bede i gledala samo napred - pričala je Mica.

U svim teškim i lepim trenucima pored nje je bio suprug Radosav. On ju je pratio na svim nastupima kako bi izbegla neprijatne situacije. Neke se, međutim, nisu mogle izbeći, ali ona je umela da se odbrani.

- Jedan je momak bio neugodan i pitala sam ga: „Znaš li, dečko, kome si to rekao?“. On kaže: „Tebi“, a ja: „Odmah da si izašao iz kafane jer inače te nema, ubijem te za minut“. On nije hteo da izađe, ja uzela pištoljić iz torbice i rekla: „Izlazi da te moje oči ne vide“. Izašao je, pa se vratio, a ja dva metka u brdo gore, pucam. Svi pobegoše iz kafane - prisetila se pevačica.

Kako je ispričala, ljudi su zbog nje „stajali u redu kao za hlebac“. Ipak, nisu svi odobravali njene kontroverzne tekstove.

- Neki tamo urednici su tražili da me zabrane, govorili su da su mi pesme šund. Čitali su tekstove, ali nijedan nije mogao reći zašto je „Guram, guram, pa neće da uđe“ šund. Kad ljudi kupuju cipele, moraju gurnuti nogu da je probaju - rekla je ona.

Ona se požalila i da za nju nije bilo mesta na televiziji jer su njene pesme ocenjivane kao „sramotne“, ali tako nije mislio Josip Broz Tito, koji je sedeo u prvom redu u Domu sindikata na dodeli zlatnih i srebrnih ploča, kada je Mica pevala svoj hit „Davorike dajke“. Navodno, Broz je tražio i da mu Trofrtaljka otpeva pesmu „Niška banja“, a iako su je upozorili da pazi na ponašanje pred maršalom i prvom damom Jovankom, Mica je igrala njišući kukovima.

- Cela dvorana me je pratila aplauzom, na čelu s Titom i Jovankom - ispričala je.

Filmsku karijeru započela je filmom „Miris poljskog cveća“, u kojem je igrala kafansku pevačicu, a glavni glumac bio je Ljubav Tadić. U jednoj sceni pokušavao je da je skine, što joj nije prijalo.

- Ljuba mi priđe, treba da me raskopča, a ja ne dam. To mi je bio prvi film, nisam to volela - rekla je.

Ona je kasnije snimila još pet filmova, a najzapaženiju rolu imala je u kultnom ostvarenju „Lepa sela lepo gore“, u kojem je igrala lik Đane.

Kafanska pevačica koja je stekla regionalnu slavu i filmsku karijeru i postala jedno od najdražih lica na Balkanu napustila nas je u 77. godini. Preminula je u staračkom domu, a bolovala je od demencije.

