ŽENE IZABRALE NAJPOŽELJNIJEG GLUMCA SVIH VREMENA: Breda Pita nema NI NA MAPI! Evo ko se našao NA LISTI! Neka imena će vas ŠOKIRATI

Tom Kruz je prema mišljenju mnogih žena najseksi glumac na svetu, piše Daily Mail.

Bioskopski lanac "Showcase Cinemas" sproveo je istraživanje za koje je zamolio više od 2.000 žena da izaberu najseksi glumce svih vremena i svoj omiljeni film. Na prvom mestu tako se našao Tom Kruz i američki mjuzikl "Moje pesme, moji snovi" iz 1965. godine.

Kruz je s prvog mesta najseksi glumca svrgnuo Robina Vilijamsa, koji se našao na drugom mestu prema rezultatima ankete.

Zatim slede Tom Henks, Patrik Svejzi, Robert Redford, Džon Vejn, Harison Ford, Morgan Friman, Alan Rikman i Bredli Kuper.

Tom Kruz svojim pojavljivanjem u javnosti u poslednje vreme privlači puno pažnje. Obožavatelji su primetili njegovu dužu kosu i preplanuo ten, a mnogi na društvenim mrežama pišu da mu lice izgleda drugačije.

Inače, Kruz je najplaćeniji glumac na svetu. Prošle godine je zaradio 100 miliona dolara zahvaljujući megauspešnom nastavku filma "Top Gun". Svoju karijeru je započeo kada je imao 19 godina u filmu "Večna ljubav", a glumio je u brojnim akcionim filmovima, poput "War of the Worlds", "Mission Impossible", "Minority Report", "Edge of Tomorrow", od koji su neki bili veliki hitovi.

