SEDNEM NA GROB NEKE BABE I POPIJEM 9 RAKIJA: Ove poznate ličnosti borile su se sa alkoholizmom, a evo KAKO SU SE REŠILI POROKA

Život može da nosi velike stresove, tuge i radosti, a šta god da uživotu prolazimo nekako uvek potežemo za alkoholom. Veselja u Srbiji jednostavno ne mogu da proteknu bez rakije, a kada je loše, mnogi popiju koju čašicu da "ublaže bol".

Ni poznati glumci nisu ništa drugačiji, a brojni velikani naše scene vole da popoiju. Problem nastaje kada vi prestanete da kontorlišete koliko pijete i alkohol počne da kontorliše vaas. Tada ulazite u bolest, od koje ni mnogi poznati nisu mogli da pobegnu.

Tihomir Tika Stanić jedan je od najcenjenijih glumaca, a nekoliko puta je priznao da je imao porok koji mu je veoma uticao na život. On je iskreno govorio o problemima koje mu je doneo alkohol:

- Pio sam mnogo. Voleo sam da pijem, ali sam prestao. Dok sam pio, mislio sam da je to vrlina, to je pogrešno vaspitanje. Svi veliki glumci koje sam voleo su pili, pa sam mislio da se tako postaje glumac. Nema veze nikakve. U mojoj porodici meni nikad niko nije rekao da ne pijem, već da ne pijem toliko. To je otrov, zamuti mozak, uništava porodice, to je zlo.

Glumica Danica Maksimović je, takođe, imala problema sa alkoholizmom i priznala je da je pre mnogo godina pila i po litru i po votke dnevno.

- Bila je litra i po votke dnevno. Ljudi piju na moj račun, uzela ja honorar iz banke i hoću da se provedemo, ali onda dođeš do ivice provalije, i onda shvatiš da moraš da staneš i staneš. I moraš da imaš nekog uz sebe, nekog najiskrenijeg prijatelja, koji će da ti kaže stop - rekla je Danica.

Proslavljeni roker Bora Đorđević jednom prilikom je istakao da je uporan u svojoj želji da se definitivno izleči od alkoholizma, i da mu u tome pomaže svakodnevni kontakt sa lekarom.

- Odlučio sam da opet krenem na terapiju. Nikako mi ne priliči da u ovim godinama budem pijan. Meni Alkohol smeta i uz dobre stručnjake mi lepo ide odvikavanje. Pijem samo jedan lek, koji je jak i ima vrlo neprijatne posledice. Ukoliko liznem alkohol, mogu da umrem. Primao sam i injekcije koje služe za detoksikaciju organizma - priznao je Bora Čorba pre nekoliko godina.

Pevač Mitar Mirić odvikao se pića kada je doživeo strašan udes.

- Ne pijem skoro 15 godina, nije da mi smeta, ni slično, nego valjda sam rano počeo pa mi je bilo dosta… Prestao sam, zapravo, da pijem posle jednog udesa 2005. Tada sam se zapio na nekoliko mesta, bio sam u Brčkom, krenuo sam nazad i dogodio se udes. Na svu sreću bio sam sam na putu, nije niko išao u susret, pa je veća tragedija izbegnuta - rekao je Mirić u emisiji „Pečat u vremenu“.

Vesna Zmijanac je kao mlada imala veoma buran život, a u svojoj autobiografiji je otvoreno govorila i o svojim porocima.

- Znala sam da odem na groblje na Bukulji, tamo sednem na grob neke babe i popijem po devet čokanjčića rakije, a onda me uhvati san. Verujte mi, nema ništa tužnije od pijane žene. I sama sam sklona tom poroku, za koji opravdanja nema, niti ga tražim. Tužno je kada žena svoj jad i očaj blaži alkoholom - priznala je pevačica.

Pevačica Goca Božinovska, koja nikad nije krila da je boem, pre nekoliko godina je okrenula novi list. Prestala je da poseže za čašicom i od tada se mnogo bolje oseća.

- Samo sam prestala i osećam se mnogo bolje. Volela sam da popijem kad se skupi društvo, kad izađemo negde, ali sad više ne. A dok sam bila mlađa, to je bilo i češće - rekla je tada Božinovska.

Vlado Georgiev bio je poznat po tome što je često preterivao u alkoholu, ali je pre dve godine odlučio da prestane sa tim.

- Boemski ne znači samo provoditi vreme u kafani već živeti slobodno i bez pritiska. Drugačiji je. Lepo je popiti kad se opuštaš ili stvaraš muziku, ali kad treba voditi život koji ima smisla – čovek treba da bude trezan.

Oduvek zastupam tu teoriju. Kad popijete, neke stvari mogu da prođu pored vas, a da ih i ne primetite - rekao je pevač, koji je i na društvenim mrežama objavljivao šale na svoj račun i sa pratiocima delio svoje iskustvo odvikavanja od alkohola.

Džej Ramadanovski nije krio da je zbog alkohola imao dosta zdravstvenih problema, te da su mu lekari rekli da mora da se odvikne od pića.

- Pokušavam da se rešim alkohola, svi znaju da imam problem sa tim. Doktor mi je zabranio da pijem, jer bih mogao da umrem, ali ću radije umreti nego se odreći pića. Izbacio sam viski, koji najviše volim, ali ne mogu bez alkohola. Dnevno popijem tri-četiri rakije, ili dve flašice vina. Jednom sam pokušao da ostavim alkohol, kratko je trajalo. Ni ćerke ne vole da me vide sa čašicom, ali ceo život sam radio i pio, stvorila se navika koju ne mogu da izbacim - govorio je Džej.

Poput Džeja, i pokojni Sinan Sakić voleo je da pije, ali je uvideo da je na taj način samom sebi činio zlo.

- Čovek nekad samom sebi želi zlo! Iako mu je bog dao sve u životu, đavo mu ne da mira. Nisam shvatao da sam sebi veliki neprijatelj, nisam video da sebi činim strašno zlo. Decenijama sam sebe trovao alkoholom, nesvestan da čovek ne treba da baca i uništava ono što mu je bog dao. Dešavalo mi se da se probudim i da nemam pojma šta je bilo juče - iskreno je pričao Sinan, koji je otkrio da je sa samo 16 godina počeo da pije.

