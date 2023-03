DOSTA MI JE VIŠE OVAKVOG IZGLEDA: Manekenka snimila proces UKLANJANJA SILIKONA! Implante iz ZADNJICE joj vadili OSAM SATI! (VIDEO)

Blek Čajna, rijaliti zvezda i model, odlučila je da ukloni filere iz lica i silikone iz tela, te je ceo proces dokumentovala na društvenim mrežama.

34-godišnja manekenka je poručila mladim ženama da ne idu pod nož.

"Nemojte stavljati silikone. Možete da se razbolite, možete da umrete, može doći do raznih komplikacija", poručila je Čajna. Proces uklanjanja silikona samo iz njene zadnjice trajao je osam sati.

"Inače je to trebalo trajati najviše četiri sata, ali aparat nije uspevao da razbije to što je bilo u mojoj zadnjici. Ta masa ga je stalno začepljivala", ispričala je rijaliti zvezda.

Nakon toga je objavila i video uklanjanja filera iz lica.

"Dosta mi je, želim da se to sve vidi. Umorna sam od ovog izgleda, to nije uopšte lepo. Ja tako ne izgledam, sve to mi je sasvim promenilo lice. Prerasla sam to, vreme je za promenu", priznala je.

Inače, ovako je izgledala s filerima.

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:31 JEZIVO! KESASTE USNE KOBASIČASTOG OBLIKA: Prilikom vađenja silikona odlazi i deo tkiva (KURIR TELEVIZIJA)