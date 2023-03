ZET POZNATE GLUMICE NJENU PORODICU ZAVIO U CRNO: Ubio joj MAJKU, BRATA I SESTRIĆA, a evo kako je ona izbegla SIGURNU SMRT

U jednom periodu mediji su brujali o svetskim uspesima slavne glumice Dženifer Hadson koja se proslavila u "Američkom idolu". Međutim jedna porodična tragedija koja je zadesila njenu porodicu 2008. godine , Dženiferinu blistavu karijeru je bacila u senku.

Ova tragedija je odnela na kraju tri njene najdraže osobe u životu. Glumica je samo pukom srećom izbegla sigurnu smrt. A šta se zapravo desilo?

Zet Dženifer Hadson, Vilijam Belfour, muž njene sestre Džulije, ubio je glumičinu majku Derlen, brata Džejsona i sestrića Džulijana. Dečak se prvo vodio kao nestao, a onda je nažalost pronađen mrtav sa prostrelnim ranama.

Ubica se u porodičnu kuću Dženifer Hadson uputio sa krvavom namerom da ubije svoju suprugu, međutim nije je pronašao pa je pobio sve one koji su mu se našli na putu.

"Planirala sam da tog dana posetim porodicu, ali Dejvid me je pozvao da dođem na Floridu da gledam njegov meč. I tako sam sela u avion što mi je spaslo život. Ovo je prvi put da o tome govorim i još ni sama ne verujem da sam donela tu odluku", otkrila je Dženifer kako je izbegla sigurnu smrt.

Te godine bila je u vezi sa Dejvidom Otungom sa kojim ima sina Dejvida Danijela, a ispostaviće se da je njegov poziv spasio glumičin život: "Kada sam ga pogledala, znala sam da mi je Bog poslao blagoslov", rekla je o sinu kog je rodila 2009. godine.

Jednom prilikom gostujući u emisiji Opre Vinfri, Oskarovka je otkrila da je uprkos svemu uspela da oprosti ubici koji je u smrt odneo njene najbliže.

"Da, opraštam mu jer osećam da u najvećoj meri to nije njegova krivica. Kriv je način na koji je odgajan. Pokušali smo da mu pružimo ljubav, ali on je bio previše udaljen od svega da to nije ni video. Mnoge stvari smo otkrili, koje ranije nismo znali, o njegovom vaspitanju i odrastanju. Da je imao ljubav koju je nama pružila naša majka, ili odrastanje koje neki imaju, onda bi imao šansu".

Tragedija se vrlo loše odrazila na glumičino psihičko stanje, te je obolela od depresije i potpuno se povukla u sebe. Jedno vreme se borila i sa gojaznošću. Dženifer je trebalo tri godine da se opet vrati na scenu. Glumica i pevačica koja je osvojila četiri prestižne nagrade Emi, Gremi, Oskar i Toni, i koja se proslavila u "Američkom idolu" uspela je da prikupi snage i da se polako povrati normalnom životu iako joj nije bilo nimalo lako, ali kako je jednom prilikom izjavila morala je to da učini zbog svog sina.

Nakon što je postala mama, rešila je da povede računa o svom zdravlju i da bi mogla u potpunosti da se posveti svom detetu. Tom prilikom glumica je uspela da smrša 35 kilograma zahvaljujući jednom programu koji motiviše mame kako da oslabe. Glumica je i pravi primer da ono što je zdravo može da bude i ukusno jer ona "obožava da jede i uživa u hrani". Ma koliko da je morala da promeni navike u ishrani, dijeta nije bila rigorozna jer Dženifer nije želela da se izgladnjuje i postepeno je gubila na kilaži. Ona je 35 kilograma izgubila za nekoliko godina. Holivudska zvezda je jednom prilikom izjavila da je pravljenje malih koraka jako bitno u životu, zato što bez njih nismo u stanju da napravimo velike stvari.

Po glumičinim rečima, sin je bio i ostao njena zvezda vodilja.

