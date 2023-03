BILA SAM SERIJSKA PRELJUBNICA I DEVOJKA HEROINSKOG ZAVISNIKA: Šok priznanje glumice! U memoarima otkriva S KIM JE SVE SPAVALA

Glumica Ajoni Skaj sprema se da bez imalo zadrške ispriča sve detalje o svom razuzdanom životu i ljubavnicima iz sveta rokenrola u memoarima koji će uskoro biti objavljeni. To uključuje i priču o njenoj "gotovo patolološkoj neveri" tokom braka s Ad Rokom iz Bisti Bojsa (Beastie Boys), te vezi Entonijem Kidisom, kad je ona imala 16, a on 24 godine i bio heroinski zavisnik.

Skaj, koja se proslavila ulogom u filmu "Say Anithing" (Reci bilo šta) iz 1989, gde je glumila uz Džona Kjuzaka, trenutno je u potrazi za izdavačima za svoje memoare pod imenom "Say Everything". Danas je 52-godišnja glumica majka dvoje dece, a u knjizi će pisati kako je bila uvučena u "potragu za seksom i serijsku preljubu" tokom svog prvog braka, s Adamom Horovicom iz Bisti Bojsa, a u najavi obećava i da će biti "više slavnih osoba s kojima je spavala, nego što može i da se zamisli".

U pismu upućenom izdavačima, Skaj napominje da je bila problematična tinejdžerka, baš kao i druga "oštećena razvodom i nezadovoljna" deca njene generacije, te da će pisati o svojoj potresnoj priči s ocem, pevačem Donovanom iz 1960-ih, koji je na nju gledao kao na "grešku" i nazivao ju je samo "devojkom".

Skaj je imala samo 15 godina kad je debitovala u Holivudu u kultnom trileru "River‘s Edge" uz Kijanua Rivsa, i tek 16 kad je iskusila "toksičnu ljubav" s frontmenom Red Hot Chilli Peppers-a, Kidisom koji je bio stariji osam godina od nje i u to vreme zavisan od heroina. I sam 60-godišnji Kidis, koji je danas potpuno trezan i čist po pitanju droga, rekao je da ga je zavisnost umalo koštala života.

"Bila sam potpuno nevina... Nisam znala šta me snašlo. Entoni je bio osam godina stariji od mene. Bio je moj prvi dečko muzičar i bio je divlji. To je trajalo dve godine", ispričala je prošle godine Skaj za "Sydney Morning Herald". U pismu izdavačima dalje stoji kako je "napuštanje Kidisa zbog svoje velike ljubavi Adama Horovica bio čin sopstvenog spasavanja". No, brak s Horovicom, kad je imala 22 godine, završio se zbog njenih gotovo patoloških preljuba.

"Krećući se uvek od jedne velike ljubavi do sledeće s puno usputnih veza između, Ajoni je imala mučan osećaj da postoji nešto jače od feminizma 1990-ih što je tera na potragu za seksom i serijsko varanje", najavljuje.

Skaj se udala za Horovica 1991, a par je predao papire za razvod 1999, objavivši kako su već neko vreme razdvojeni.

"Bio je prijatelj mog brata i venčali smo se kad sam imala 21 godinu. Bili smo ludo zaljubljeni, ali i premladi. Nije potrajalo", ispričala je glumica. U podkastu "Weider Together", koji vodi sa sadašnjim suprugom, australijskim muzičarem Benom Lijem, Skaj je govorila o svom bratu Donovanu Liču, koji se ljutio na nju zbog "devojaka" s kojima se družila tokom braka s Horovicom.

Glumica će takođe pisati o ocu, folk pevaču Donovanu, koji joj je nedostajao tokom odrastanja, a koji se, prema upućenima, njoj potpisivao s "Tvoj odsutni tata". Njena majka, glumica Enid Karl, i stariji brat glumac "proterani" su u Kaliforniju, gde je Skaj odrastala družeći se s ostalom "nepoželjnom decom" u kanjonima Los Anđelesa.

Glumica ima dve ćerke, 21-godišnju Kejt, koju je dobila s dizajnerom enterijera, Dejvidom Netom, i 15-godišnju Goldi, čiji je otac Li, njen sadašnji suprug, s kojim je u braku poslednjih 14 godina. Par živi na relaciji Sidnej - Los Anđeles.

