MNOGO SU ME MALTRETIRALI KAD SAM BIO MALI: Luk Blek progovorio o TEŠKIM TRENUCIMA, a OVO NE BI POŽELEO nikome

Naš ovogodišnji predstavnik Evrovizije, muzičar Luke Black (30), progovorio je o raznim problemima sa kojima se u mlađem dobu suočavao, tako da je svesan toga da je od pobede na "Pesmi za Evroviziju", pokrenuo lavinu pozitivnih i negativnih komentara. On navodi da ga negativni komentari ne dotiču i da je dobro što ga ljudi kritikuju, jer da je suprotno ne bi valjalo.

"Poštujem različita mišljenja, imao sam dosta kritika u životu stvarno. I buling (maltretiranje) i sve te stvari koje umetnici dobijaju, tako da ove stvari što se sada dešavaju me ne dotiču. Dobro je da vas ljudi kritikuju jer zamislite da sam pobedio i da ljude baš briga, to bi značilo da nešto ne radim kako treba", kazao je Luke Black.

Muzičar navodi da je trpeo psihičko maltretiranje u školi i napominje da to može ostaviti velike posledice u daljem životu i da bi društvo trebalo više da obrati pažnju na mentalnu dobrobit dece.

"Kada sam bio mali želeo sam da imam neku platformu kao muzičar, pa da ljudi mogu da čuju moje reči. Buling me je promenio na način da sam se ja malo više stegao, svaki sledeći korak koji sam napravio razmišljao sam: "da li sam dobro to uradio, da li se dobro krećem, da li sam dovoljno ispravljen". Ljudi ne shvataju da kada se u formativnim godinama vrši buling nad nekim što u školi, na društvenim mrežama ili u društvu, to ostavlja posledice u malom mozgu",dodao je on, pa ističe da se nada da će se stvari u društvu promeniti.

"Ne bih poželeo nikome da ne može da živi onako kako želi, to vas menja kao osobu. Mislim da treba da se radi na tome da to prestane zbog mentalne dobrobiti čovečanstva. Treba se probuditi i baviti se tim problemima, jer ljudi pate, nepotrebno pate zbog drugih ljudi, a već imamo dovoljno drugih problema", zaključio je srpski predstavnik ovogodišnje "Evrovizije", čije je inače pravo ime Luka Ivanović.

