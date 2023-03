ZBOG SEKTE GODINAMA NE VIĐA ĆERKU? Slavni glumac koristi NEDOPUSTIV IZGOVOR, a na pomen OVOGA potpuno POBESNI!

Ćerka slavne holivudske glumice Kejti Holms, 16-godišnja Suri, već je počela da se prijavljuje ​​za fakultete, u čemu joj i ona pomaže, ali njen slavni otac, glumac Tom Kruz to neće učiniti jer navodno ne želi da bude deo njenog života.

Izvor blizak 44-godišnjoj Kejti ekskluzivno je za Daily Mail otkrio da je Suri, koja sledećeg meseca puni 17 godina, poslala neke molbe i naginje prema studiju mode u Njujorku.

foto: Profimedia

"Suri se prijavljuje u škole svuda, a Kejti stvarno želi da ostane u Njujorku kako bi mogle da budu blizu jedna drugoj. Kejti je jako ponosna na nju, ali je i previše zaštitnički nastrojena", rekao je njima blizak izvor.

I dok Kejti ima aktivnu ulogu u pomaganju svojoj ćerki s prijavama za koledž, njen 60-godišnji otac Tom neće igrati ulogu u tome jer je otuđen od svoje ćerke nakon što su se on i glumica razveli.

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

U vreme njihovog razlaza objavljeno je da je Kejti odlučila da raskine brak zbog straha da će Tom Suri odgajati kao sajentološkinju, prema pravilima religije kojoj je neverovatno posvećen. Njena odluka o napuštanju vere, kao i braka, izazvala je veliki razdor među njima, zbog čega su se Tom i Suri s godinama sve više udaljili.

Anonimni izvor je ispričao da Tom ne učestvuje u Surinom životu, i to nakon što je prethodno otkriveno da se nisu videli godinama. Međutim, izvor napominje da će Tom uprkos tome platiti troškove ćerkine školarine, i to prema trajnom sporazumu o razvodu. Prema tim dokumentima, Tom je pristao da plaća Kejti 400 hiljada dolara mesečno sve dok Suri ne napuni 18 godina. Dokumenta takođe navode da je Tom pristao da plaća sve Surine troškove, uključujući one medicinske i zubarske, troškove osiguranja, obrazovanje, koledž i ostale vanškolske troškove.

foto: Profimedia

"Tom je uvek ispunjavao svoje obaveze kada su u pitanju finansijske prema Kejti i Suri", rekao je izvor za Daily Mail.

Međutim, nije ostao prisutan u Surinom životu, i to kada joj je najviše trebao kao otac jednoj devojčici, a prema tvrdnjama bliskog joj izvora, Kejti nije dopustila da Tomova odluka da ne viđa Suri utiče na njeno odrastanje.

"To što ju je odgojila samohrana majka u Njujorku učinilo je Suri onim što jeste. Kejti je uvek stavljala Suri na prvo mesto i Suri voli svoju mamu više od svega. Ona je pametna devojka, a pretvara se u vrlo inteligentnu zrelu ženu. Ima vrlo blisku grupu odanih prijatelja i tačno zna odakle dolazi", otkrio je izvor.

foto: Profimedia

Osim ljubavi prema modi, Suri, čija garderoba navodno vredi pet miliona dolara, pokazala je i svoj talenat za muziku. Prošle godine je trejler za romantičnu komediju s Kejti u glavnoj ulozi i režiji "Alone Together", otkrio Suri kako peva "Blue Moon" na naslovnoj numeri, dok je njena majka hvalila svoju ćerku kao najbolju.

"Uvek želim najviši nivo talenta, pa sam je pitala da li bi to uradila. Ona je vrlo, vrlo talentovana. Rekla je da će to uraditi i snimila je pesme, a ja sam je pustila da radi svoje", rekla je Kejti za "Yahoo Entertainment".

Kejti je takođe rekla da je angažovala Suri da peva u još jednom filmu koji je režirala pod nazivom "Rare Objects".

foto: Profimedia

Tom nije video Suri više od 10 godina, ali ima blizak odnos s dvoje dece koje deli s prvom suprugom, Nikol Kidman, 30-godišnjom Isabelom i 28-godišnjim Konorom. Nikol pak s druge strane, koja je 2001. godine podnela zahtev za razvod nakon 11 godina braka zbog Tomovih sajentoloških veza, nije razgovarala s njim gotovo 20 godina.

2019. godine autorka Samanta Domingo rekla je za "Us Weekly" da Tom nije smeo da ima kontakt sa Suri jer ona nije sajentološkinja. Izjavila je da je razlog tome što crkva veruje u reinkarnaciju, te oni ne bi videli Suri kao Tomovu ćerku. Hvaljena autorka dodala je i da, umesto toga, oni vide Suri kao duhovno biće u telu Tomove ćerke. Tom se nije slagao s tvrdnjom da ga je vera udaljila od Suri, pa je čak 2013. godine tužio časopis "In Touch" za 50 miliona dolara, kada su objavili da je napustio svoju ćerku.

foto: Profimedia

Kad je slučaj završio na sudu, Tom je rekao da ne može da viđa Suri zbog pretrpanog rasporeda na poslu, te da je nije video sto dana jer je u Londonu snimao film "All You Need is Kill".

"Nažalost, u ovoj situaciji to je bilo nemoguće", rekao je na sudu, prema pisanju "People-a". Dodao je da je istina daleko od toga da je ostavio svoju ćerku i da ju je viđao svaki dan.

"Moram da radim na tome i postao sam jako dobar u tome. Pričam divne priče", rekao je Tom sudu.

foto: Profimedia

Tom i Kejti bili su jedan od najpoznatijih parova ranih 2000-ih. Nakon što su bili u vezi godinu dana, venčali su se na raskošnoj ceremoniji u Italiji u novembru 2006. Međutim, zvezda "Dawson's Creek-a" podnela je zahtev za razvod od njega šest godina kasnije, navodeći kao razlog nepomirljive razlike.

U intervjuu za nemačku TV mrežu "ProSieben", Tom je rekao da nije očekivao da će Kejti prekinuti njihov brak.

"Život je tragikomedija. Morate imati smisla za humor", rekao je tada tokom intervjua.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

Bonus video:

03:11 SEKTE HARAJU SVETOM! Pastuović: Svaka je sekta satanistička samo nazivi drugačiji OVA UMETNICA JE PRIPADNICA MRAČNE ORGANIZACIJE?!