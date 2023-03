OCA OPTUŽILA ZA INCEST, KOMŠIJI PALILA ULAZ, HAPŠENA VIŠE PUTA: Bila je omiljena tinejdž zvezda, a ovako je krenuo SUNOVRAT

Amanda Bajns bila je omiljena tinejdžerska zvezda početkom 2000-ih godina, a onda je njen život krenuo nizbrdo. Povukla se iz sveta glume, povezala s kriminalom, a onda otkrila i da već godinama ima psihičkih problema.

Zvezda rođena u Kaliforniji započela je s glumačkom industrijom u kad je imala sedam godina, a zatim je postala jedna od najvećih dečjih glumica svoje generacije. Kasnije je postala tinejdžerska kraljica glumeći u nizu uspešnih filmova, uključujući ''Ona je najbolja'' zajedno s Čeningom Tejtumom 2006. godine.

I baš kad se činilo da joj je svet pod nogama, njena karijera je doživela udarac nakon što je uhapšena i dobila uslovnu kaznu jer je 2012. vozila pod uticajem alkohola, što je kulminiralo optužbom za pokušaj bekstva.

Njenim problemima tu nije kraj jer je već sledeće godine glumica stavljena pod devetogodišnji nadzor nakon stalne borbe s mentalnim zdravljem i problemima zloupotrebe supstanci.

Problematična Bajns razočarala je mnoge fanove svojim istupima i ponašanjem, a evo kako je sve počelo.

Amanda je rođena u Dauzand Oaksu u Kaliforniji kao Amanda Lora Bajns i najmlađa je od troje dece koje su imali stomatološka asistentkinja Lin i zubar Rik Bajns.

Karijeru je započela u skeč-emisiji Nickelodeon iz 90-ih ''All That!''.

Nakon što je očarala publiku, dobila je svoju seriju ''The Amanda Show'', koja se prikazivala od 1999. do 2002. i dobila niz pohvala.

Od 2002. do 2006. glumila je i sestru Dženi Gart u filmu ''Šta mi se sviđa kod tebe''.

Zatim je debitovala kao Kejli u ''Veliki debeli lažljivac'' 2002.

Njena filmska karijera nastavila je da napreduje i snimila je niz uspešnih romantičnih komedija.

Zvezda u usponu oduševila je publiku ulogom Dafne Rejnolds u hit filmu ''Sve što devojka može poželeti'' iz 2003. s Kolinom Firtom.

Bajnsina sledeća velika uloga bio je film ''Ona je najbolja'' iz 2006, s Čeningom Tejtumom, koji je zaradio više od 57 miliona dolara širom sveta.

A onda je sve krenulo nizbrdo. 2010. godine na Tviteru je, kad je imala 24 godine, objavila da će otići u penziju napisavši da biti glumica nije tako zabavno kao što se možda čini.

Penzionisanje je bilo kratkog veka, a Bajns se vratila na posao samo nekoliko nedelja kasnije najavivši da će glumiti u filmu ''Devojka na lošem glasu'' iz 2010, zajedno s Emom Stoun i Penom Bedžlijem.

Međutim, kratka pauza bila je pokazatelj da će se stvari u njenoj karijeri preokrenuti.

Samo dve godine nakon te objave Amandin lični život bio je taj koji je počeo da izlazi na naslovnice.

U aprilu 2012. uhapšena je zbog sumnje na vožnju pod uticajem alkohola. Izjasnila se da nije kriva, ali je optužena za dva pokušaja bekstva.

U međuvremenu su joj dijagnostikovani bipolarni poremećaj i šizofrenija, a godine 2013. Amanda je uhapšena jer je bacila nargilu kroz prozor s 36. sprata svog stana na Menhetnu.

Iste godine stavljena je na psihijatrijsko lečenje nakon što je optužena da je podmetnula požar na prilazu strancu.

2013. godine stavljena je pod posebno starateljstvo. Godinu dana nakon što je započela starateljstvo s roditeljima koji su preuzeli kontrolu nad njenim poslovima, Amanda je izazvala zabrinutost kada je objavila na Tviteru da ju je otac verbalno i fizički zlostavljao tokom detinjstva. Takođe ga je optužila da je gajio incestoidna osećanja prema njoj. Njeni roditelji su negirali optužbe, a Amanda je onda takođe okrenula ploču, te govorila da se ništa od toga ipak nije dogodilo.

''Moj tata nikada nije radio ništa od toga'', napisala je na Tviteru.

''Mikročip u mom mozgu me naterao da kažem te stvari, ali on je taj koji im je naredio da me mikročipuju'', govorila je tada potpuno izbezumljeno.

Godine 2019. Bajns se prijavila u ustanovu za mentalno zdravlje nakon recidiva. Bivša dečja zvezda planirala je povratak u Holivud 2018, a čak je i diplomirala na Modnom institutu za dizajn i trgovinu u Los Anđelesu u junu 2019.

Godine 2022. njeno starateljstvo u trajanju od devet godina prekinuto je nakon što je sudija presudio da pravni aranžman više nije potreban.

''Učinila je sve što je sud tražio tokom dugog preioda. Sud utvrđuje da starateljstvo nad osobom više nije potrebno i da više ne postoje razlozi za utvrđivanje starateljstva nad osobom", rekao je.

Međutim, poslednja saznanja pokazuju drugačije. Podsetimo, glumica je prošlog vikenda uhvaćena kako gola trči ulicama Los Anđelesa, zaustavlja automobile, a onda je sama pozvala hitnu pomoć i završila u psihijatrijskoj ustanovi.

U psihijatrijskoj ustanovi Bajns je upoznala i svog bivšeg verenika Pola Majkla. Na Dan zaljubljenih 2020. objavili su veridbu, a Amanda je tada na Instagramu podelila fotografiju svog dijamantnog prstena, ali isprva nije otkrila identitet verenika.

Tri nedelje nakon što su potvrdili veridbu Majkl je objavio da su se razišli, ali su se nakon toga pomirili. Konačno su raskinuli u julu 2022, ali navodno su ponovo bili u vezi od avgusta i šuškalo se da će ponovo živeti zajedno u Amandinom domu u Los Anđelesu.

Iako se Bajns pomirila s bivšim, njihova veridba navodno nije obnovljena.

