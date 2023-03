IMAJU MILIONE, A ŽIVE U DVOSOBNOM STANU: Slavni glumački par DELI KUĆNE POSLOVE i nemaju DADILJU za decu, a OVO je razlog

Do sada je već jasno da glumački par Rajan Gosling (42) i Eva Mendes (49) krše sva nepisana holivudska pravila.

Brojke na njihovim bankovnim računima su daleko iznad prosečnog i njegovo bogatstvo se procenjuje na 70 miliona dolara, dok ona ima imovinu 20 miliona dolara. Iako mogu sebi da priušte luksuzan život, par ne želi da odgaja ćerke Esmeraldu (8) i Amadu (6) na taj način.

Žive u manjem stanu, dele kućne poslove i nemaju dadilju za decu. Razlog zašto su se odlučili na ovakav život je specifičan.

Eva i Rajan su velike holivudske zvezde, ali odabrali su skroman život. Odgajaju dve ćerke, ali ne u raskošnoj vili u Los Anđelesu u četvrti Holivud Hils, koju preferiraju mnoge slavne osobe. Par živi u stanu s dve spavaće sobe i nastoje da pruže svojim mezimicama normalno detinjstvo, zbog čega pokušavaju da ih sakriju od znatiželjnika.

Takođe provode puno vremena izvan grada, gde mogu da šetaju s ćerkama bez privlačenja previše neželjene pažnej. Iz principa ne žele dadilju, što je retkost u Holivudu, a kada im zatreba pomoć, uskoče Evini roditelji i Rajanova majka.

Njih dvoje su savršen par - on voli da kuva, dok ona obožava da čisti. Mendes kaže da je "kuhinjski frik". Njena strast za čišćenjem prerasla je u poslovni projekat. Postala je suvlasnica kompanije koja proizvodi antibakterijske sunđere za čišćenje. Mendes voli da pere sudove i čisti sudoperu.

To deluje terapeutski na nju. "Život je tako haotičan. Ali jedina stvar koju mogu da kontrolišem je moja kuća, moja kuhinja. Dakle, kada perem sudove, to je za mene meditativno i ide dublje od pukog čišćenja, daje mi jasnoću. Čista sudopera za mene je bistar um", kaže Eva.

Kao suvlasnica kompanije, Mendes mora da obavlja poslovne pozive. Ona sve to radi od kuće. "To je haos! Biću na video pozivu s raznim ljudima tokom dana i neću imati pojma šta se događa. Primetiću samo kako se ljudi na neki način kikoću i videti da je moja petogodišnjakinja odmah iza mene sa svojim ćebencetom i da izgleda tako slatko", ispričala je.

Dakle, glumica je postavila neka osnovna pravila: zatvorena vrata znače da mama radi. Međutim, njene ćerke i dalje pronalaze "važne" razloge da je posete u njenoj kućnoj kancelariji.

Inače, njen suprug Rajan ima impresivnu glumačku karijeru zbog koje je često zauzet, ali ističe da je pre svega otac, pa tek onda glumac. Eva je napravila pauzu u svojoj glumačkoj karijeri kako bi posvetila svoje vreme onome što je za nju najkreativnija stvar na svetu - majčinstvu.

Kaže da je i ona bila okružena ljubavlju svoje mame i da su je te godine posvećenosti formirale kao ličnost. Mendes razmišlja i o povratku na filmsko platno, ali su se njena očekivanja od budućih projekata promenila. "Ne želim da radim ništa na silu", objasnila je.

Par je odlučio da školuje svoje ćerke kod kuće. U početku je Eva pokušavala sama da podučava ćerke, ali je brzo odustala od te ideje. Sada devojčice imaju učitelja koji ih podučava kod kuće i tokom putovanja.

Podsetimo, Eva i Rajan su zajedno od 2011. godine, a upoznali su se na snimanju hvaljenog filma "The Place Beyond the Pines".

Jednom prilikom je Eva otkrila da nije htela decu dok se nije zaljubila u Rajana. "Imam sreće što sam se naradila u 20-im. Nisam želela decu sve dok se nisam zaljubila u Rajana i nekako se to posložilo jer sam imala 40 godina i dobila svoje prvo dete", ispričala je.

Objasnila je i koliko uživa u vremenu provedenom daleko od svetla reflektora. "Ono što ljudi ne znaju je da ja zaista uživam da budem kod kuće. Umesto da se fotografišem na crvenom tepihu, obožavam da provodim vreme sa svojim devojčicama kod kuće", rekla je Mendes.

