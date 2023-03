NAJSREĆNIJA SAM KAD ĆERKA VRAĆA MOJU SERIJU DA JE OPET GLEDA! Ivana Šćepanović otkrila zašto voli posao kojim se bavi (VIDEO)

Poznata glumica Ivana Šćepanović gostovala je u emisiji "Pusti brigu" i podelila svoju životnu priču sa voditeljima i gledaocima Kurir televizije.

foto: Kurir tv, Ivana

Ljubav prema profesiji to je ono što sve drži, kako kaže voditeljka Suzana Petričević.

- To je dobra stvar u pozorištu kada radiš baš klasiku i Šekspira. To kad radite to je velika posvećenost. Moja ćerka vraća moju seriju, gleda po više puta i stvarno je sjajna. Produkcija je dobra, ekipa, sve funkcioniše - rekla je Šćepanović.

01:22 IVANA ŠĆEPANOVIĆ

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.