SKINUO SE, PA SKOČIO U VODU: Petar Benčina zaplivao USRED MARTA, pa ga napali sa svih strana: "Ubiće te Tamara" (VIDEO)

Petar Benčina, koji je najprepoznatljiviji po ulogama u filmovima "Toma", "Pogrešan čovek" i seriji "Državni službenik", podelio je na Instagramu snimak koji je pokrenuo lavinu reakcija.

"Medved se okupao u martu... Leto će biti dugo i vrelo", stoji u opisu snimka Petra Benčine, koji je inače suprug glumice Tamare Dragičević.

Nije mu bio problem da se skine u kupaće gaće i zapliva, što je bilo dovoljno da usledi veliki broj komentara njegovih pratilaca.

"Tamara će te ubiti", "hrabro", "naladićeš mu**šca da prostiš i oprostiš", "nemoj da preteruješ", poručivali su mu ispod objave na Instagramu.

Inače, Petar Benčina i Tamara Dragičević kao par nikada nisu išli putem skandala kako bi na taj način ostvarili popularnost. Ipak, kako je uvek ozbiljan ili eventualno sa blagim osmehom, te igrao dosta puta negativce, mnogi ga smatraju arogantnim.

- Pa jeste. Dešavalo se to da me ljudi tako doživljavaju. Toga nisam svestan i to je nešto što je izvan moje moći. Dosta me ljudi doživljava drugačije od onog kakav sam zaista i to je u redu. Imam, naravno, strpljenja i ne mogu da reagujem drugačije osim toga kakav sam. Samo je pitanje vremena da ljudi kojima je stalo do mene otkriju neke druge strane moje ličnosti. Verovatno takvo iskustvo ima mnogo ljudi, posebno kolega, jer su ljudi skloni da nas poistovećuju sa ulogama koje igramo ili prosto im se neko učini svojim izgledom, pojavom, gestom ili nastupom takvim, a zapravo čovek može biti vrlo osećajan - rekao je jednom prilikom Benčina.

