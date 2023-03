PROTIV MEGAN MARKL SE SPREMALA BRUTALNA ZAVERA? Princ Hari sve rekao bratu! Evo kako je Vilijam reagovao na ŽESTOKE OPTUŽBE

Princ Hari i njegov brat, princ Vilijam, imali su intimni razgovor u kojem je mlađi član kraljevske porodice izneo optužbe da ljudi "kuju zaveru" protiv Megan Markl, piše Mirror.

Vojvoda od Saseksa trebalo je da napusti kraljevsku porodicu i preseli se u SAD, pa je imao intimni razgovor sa svojim bratom.

Hari je, između ostalog, Vilijamu ispričao o takozvanoj "zaveri" protiv Megan, a jednog člana osoblja dvora optužio je da "sabotira" Megan.

foto: ALPR/AdMedia / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Hari je rekao da se pripremio na to da će mu Vilijam "očitati bukvicu", ali on to nije uradio.

"Prvi put nakon dugo vremena brat me saslušao i bio sam tako zahvalan", napisao je Hari u svojim memoarima "Spare"

"Neko je predložio da popričam s bratom napolju pre nego što odem, da ohladimo glave... Dan je bio hladan. Ja sam na sebi imao samo laganu jaknu, a Vili je bio u džemperu, pa smo obojica drhtali. Bio sam spreman na njegovo predavanje. Ali, nije ga bilo. Vili je bio miran", napisao je Hari.

foto: Profimedia

"Hteo je da sluša. Prvi put nakon dugo vremena brat me saslušao i bio sam mu tako zahvalan. Rekao sam mu o jednom bivšem članu osoblja koji je sabotirao Meg. Kovanje zavere protiv nje", napisao je Hari.

Rekao sam mu i za jednog sadašnjeg člana osoblja, čiji je bliski prijatelj dobijao novac jer je novinarima odavao privatne stvari o Meg i meni. Moji izvori koji su mi to otkrili bili su pouzdani, a radilo se o nekoliko novinara i advokatu. Osim toga, posetio sam Nju Skotland Jard", istakao je Hari.

"Vili se namrštio. On i Kejt imali su svoje sumnje. Rekao je da će to istražiti. Dogovorili smo se da ćemo nastaviti da razgovaramo", napisao je Hari.

foto: Profimedia

Dugo se izveštavalo o nestabilnom odnosu između dvojice braće, a navodno je došlo i do fizičkog obračuna među njima. Naime, Hari u svojim memoarima tvrdi da ga je Vilijam zgrabio za okovratnik i oborio na tlo nakon žestoke svađe. Incident se dogodio u njegovom domu u Londonu 2019. godine.

Podsetimo, Hari i Megan još uvek nisu potvrdili svoj dolazak na krunisanje kralja Čarlsa III, a glasine kruže da su pregovori oko njihove uloge na ceremoniji zaključeni.

foto: DW / Goff Photos / Profimedia

Hari je navodno postavio niz zahteva, a priča se da njihova deca, Arči i Lilibet, nisu pozvana. Krunisanje se održava na datum kada je i njihovom sinu rođendan.

Veruje se da Hari i Megan žele da prisustvuju krunisanju jer je to ključna prekretnica za porodicu, ali bi želeli da znaju da se rođendan njihovog sina poštuje.

Uz to, priča se da Hari želi susret licem u lice sa svojim bratom i tatom. Takođe, Saseksovi navodno žele da se pojave na balkonu Bakingemske palate nakon krunisanja kralja.

(Kurir.rs/ Net.hr)

Bonus video:

03:21 PRINC HARI JE ILI LICEMERAN ILI SAMO GLUP Novinarka: Njegov prljav veš odgovara dvoru U SVAKOJ GENERACIJI POSTOJI OSOBA KAO ON