ZA 50. ROĐENDAN HIP HOPA U BEOGRADU SE OKUPLJAJU UMETNICI IZ CELOG SVETA: Glavna zvezda EDO MAJKA, a evo spiska SVIH IZVOĐAČA

Devetu godinu za redom, od 31. marta do 2. aprila, u hangarima Luke Beograd održava se festival hip hopa i ulične kulture.

"Organizatori i učesnici festivala pozivaju sve ljubitelje ulične kulture i urbanih veština da se pridruže, oprobaju, ili samo uživaju na celokupnom nezaboravnom trodnevnom muzičkom i plesnom spektaklu, te da zajedno proslavimo i 50. rođendan Hip Hop, koji se obeležava ove godine", navodi se u saopštenju.

foto: PR

2HOT4STAGE dovodi renomirane plesače i predavače koji dolaze iz Švedske, Ukrajine, Rusije, Kine, Grčke, Belgije, Austrije, Nemačke i Italije, te time Srbiju dovodi na svetsku mapu festivalskog turizma. Organizatori najavljuju najveći festival do sada, a poznata su imena i muzičkih izvođača među kojima su pre svega legendarni Edo Maajka i Who See, neizostavni master ceremonije Bege Fank, zatim talentovana kantautorka Tam, duhovita Instagram zvezda muzičkih obrada Only Fejmz kao i mlade zvezde trap muzike X, Rouzi, Jowam. Kada su u pitanju DJ-evi, Rokam, Bko, Kostur, Spale, Shine, Luna, Vukashi, Basic će biti prisutni na danima festivala, a očekuju se i mnoga druga poznata imena domaćih i regionalnih izvođača.

Evolucija kao ovogodišnji lajt motiv, podstaćiće pozitivne promene u formatu festivala i pozvati na sve dobre strane savremenog modernog društva. Pored toga, "Evolucija ne Revolucija“ ukazaće, između ostalog, na važnost lične promene svakog pojedinca za opšti boljitak i polazne tačke svakog napretka društva i pokreta.

foto: Damir Dervišagić

Početak festivala će obeležiti i dodela priznanja "Beogard" - za najistaknutijeg ambasadora Hip Hop supkulture, koja se dodeljuje u čast pokojnog repera Grua.

Kurir.rs

Bonus video:

01:19 MUZIKA ME JE SPASLA OD ULICE I DILOVANJA DROGE! Poznati reper otrkio na šta je ponosan, a šta je MRAČNA STRANA njegove karijere