RASPRAVA O "JUŽNOM VETRU" SE SA TVITERA PRENELA U BDP: Ćuta prišao Bikoviću u pozorištu, glumac mu odgovorio

Nastavak serije "Južni vetar: Na granici" se prikazuje, a scene u kojoj se pominju Jadar i iskopavanje litijuma izazvale su buru i kritike na Tviteru, na koje je glumac i producent Miloš Biković odgovorio.

U tim scenama u seriji "Južni vetar: Na granici" pojavljuju se čuveni glumci Erik Roberts i Vilijam Boldvin, koji su postali deo projekta u novoj sezoni.

Roberts i Boldvin igraju Amerikance koji donose novac "ljudima iz stranke zelenih“ u Gornje Nedeljice. Ti ljudi su, nastavlja se scenario, dobili novac da spreče iskopavanje litijuma u jadarskom kraju, a Boldvin i Roberts u jednoj od scena komentarišu da „niko više ne radi džabe, pa ni ekolozi“.

U jednoj od scena Boldvin objašnjava Robertsu da idu u Gornje Nedeljice da uzmu recept za zaustavljanje iskopavanja litijuma. Roberts mu uzvraća da je to već poznata stvar i da su "izveli narod na ulicu klasičnom pričom o zaštiti životne sredine".

- Blokirali su neke puteve, razvalili vrata, prebili neke ljude - kaže Roberts Boldvinu.

Milošu Bikoviću, koji igra glavnog junaka u seriji "Južni vetar", zbog svega toga je danas je na promociji predstave "Laž" prišao Aleksandar Jovanović Ćuta, političar, narodni poslanik i ekološki aktivista.

- Ja se izvinjavam što zloupotrebljavam ovaj pres. Pošto se u seriji "Južni vetar" pominje litijum projekat, ja sam došao ovde da te pozovem u ime meštana Gornjih Nedeljica da dođeš tamo kao tvoje kolege Ceca (Bojković), Tika (Stanić) i svi ostali koji se bore tamo da ostanu na svojoj zemlji. Ljudi su malo zbunjeni, uvređeni, zato što su stavljeni u negativan kontekst, jer je Jadar kriminalni projekat koji ima za cilj da ih iseli odatle, da se ne bave poljoprivredom. Predstavljeni su kao ljudi koji su podmićeni itd. Mislim da zapravo iza toga stoji državni kriminal. Svi znate da se borimo godinu dana protiv tog projekta. Ljudi žele da znaju da ih Miloš Biković podržava u toj borbi za život. Bilo bi jako dobro da podržiš te ljude, da se odrediš po tom pitanju da li je taj projekat dobar za te ljude ili ne - rekao je Aleksandar Jovanović Ćuta.

Biković: Biram čist vazduh

Biković je odmah odgovorio da se što se tiče tog projekta već jasno izjasnio, ali da će ponoviti.

- Ako treba da biram između zarade i svežeg i čistog vazduha, ja biram čist vazduh, jer drugi vazduh nemam. Ali što se tiče serije "Južni vetar" i mog angažmana, što vi pokušavate da podvučete, što ja mogu da biram ili ne, ja sam podržao stepen mog angažmana, zavisi od mog života, kakav život želim da živim dalje i u šta želim da investiram. Što se tiče serije „Južni vetar“, vama je valjda jasno za slučaj Frenka koji je ubio novinarku, zašto se oko toga nije digla frka. On je bio šef kabineta predsednika - rekao je Biković.

Ćuta Jovanović je kazao Bikoviću da "ljudi imaju problem" i da "samo traže tvoju podršku, ništa više", na šta je Biković rekao da je "onda to druga stvar".

- To više nema veze sa mnom. Pošto se digla oko toga na društvenim mrežama jedna neopravdana, zlonamerna i pogrešna diskusija, ja bih hteo ovom prilikom samo da odgovorim. Ne možete da se raspravljate s fiktivnim junacima. Pošto su to fiktivni junaci, to je fiktivna priča. Ja prvi u potpunosti treba da vas podržim u toj vašoj borbi protiv fiktivnih junaka i da kažem da sam ja ovde najugroženiji, pošto sam ja predstavljen kao kriminalac. Glavni lik izgleda identično kao ja. Maraš-Miloš, vidiš kako su zlonamerni producenti - rekao je Biković.

Vi razumete da je to površno, maliciozno?

Dijalog je dalje tekao ovako:

Ćuta Jovanović: Ljudi samo žele da znaju da li ih podržavate ili ne.

Biković: Vi razumete da je to površno, maliciozno, zlonamerno?

Ćuta Jovanović: Bez ikakve zle namere ja sam došao ovde tebe da pitam da li podržavaš ili ne.

Biković: Vi razumete da je to površno, maliciozno? Vaše kolege što su radile, pre svega mislim na Eko stražu. To je bilo vrlo površno, zlonamerno. Jako mi je žao što se svest podiže od strane ljudi koji nemaju svest. To što je fiktivno, a šta nije.

