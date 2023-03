OTKUD FITNES TRENER, U KRATKIM HOROR FILMOVIMA? Zgodni momak iz Srbije režira filmove, glumi i brine o zdravlju tela ljudi!

Ovo je priča o talentovanom fitnes treneru, koji je iz sveta fitnesa, komercijalnih reklama i modelinga ušao u svet kratkih horor priča, koje režisira, snima i glumi. Od režije i scenografije, odabira glumaca, do same glume, sve je delo ruku Marka Ristića, koji kaže treba ostati drugačiji i originalan, ali i spojiti nespojivo.

foto: Privatna arhiva

Otkud fitnes trener, u kratkim horor filmovima?

- Fitnes je ono za šta sam se školovao i od čega živim. Trudim se da budem najbolji profesionalac u tome. Ljude motivišete svojim telom, ali i umom da dođu do željenog izgleda. Transformišete njihove potencijale i stvarate novi izgled. Ja volim transformaciju ka boljem, kao i verovatno svako. Ipak, stvaranje filmova i njihovo oživljavanje u realnosti su strast i ljubav, koja se rodila u srednjoj školi, s prvom ameterskom kamerom, a dobila je svoj epilog, odlaskom u Kinu, gde je započela moja karijerna transformacija.

Otkud MARKOFIT, kako i nosi naziv platforma za fitnes u Kini?

- Vaterpolom sam se profesionalno bavio do svoje 20 godine, a sa 22 odlazim u inostranstvo gde započinjem karijeru fitnes trenera. Trenirao sam mnogobrojne klijente, neka od njih su i poznata imena javnosti, od Amerike, preko Egipta do Kine. Išao sam uvek tamo gde su mi se otvarale mogućnosti da napredujem, ali i ostvarim svoj pun potencijal. Iako su mi svi poslovi bili vezani za fitnes i komercijalne reklame i za vodeće svetske brendove sa milionskim pregledima, sve se izmenilo kastingom za ulogu u kineskom filmu, koji se snimao u najvećem filmskom studiju Hendijanu. Da budem potpuno iskren, izgled tela je bio presudan, da mi ta uloga pripadne. Bilo je to fenomenalno iskustvo, ali i čast da se nađete na jednom takvom mestu. Ubrzo ću biti pozvan da glumim u Šangajski filmski park, poznatiji po ratnim filmovima. U oba filmska studija su brojna holivudska imena u daleko ozbiljnijim ulogama snimala, od Džeki Čena, Brus Vilisa, Mel Gibsona.... Ni sam nisam verovao da ću se ikada naći u tom filmskom studiju, a još manje snimati, ipak jako mi se sve dopalo. Uživao sam u mogućnostima i saradnji sa ljudima iz Kine. U Aziji su, kaže 100% na ceni disciplina i konzistentnost u onome sto radite, ali to je svuda pola posla do uspeha. Meni je zapravo fitnes u tom trenutku i zbog izgleda i discipline bio odskočna daska.

foto: Privatna arhiva

Film i snimanje reklama za sport je prekinula korona i vratila te u Srbiju?

- Tako je! Bio je to kraj moje karijere gde me snimaju. Vratio sam se u Niš i Beograd, gde sam se u početku vratio snimanju vežbi, a onda došao na ideju da snimam i kratke priče. Iz velike stvaralačke energije i nedostatka glumačkog posla, nastalo je na desetine kratkih video priča, a nama je jedna horor posebno privukla pažnju: "Don't believe".

Marko Ristić je jedan od retkih iz ovog dela Evrope koji snima kratke filmove ovog tipa, i jedinini za horor žanr. Kako kaže nije mu važno da od ovoga zaradi, nije novac sve, najvažnije mu je da oživi svoju umetničku misao i bude jedinstven u onome što radi:

- Ako je suđeno da me nova uloga pronađe, pronaći će me. Voleo bih da vidim sebe na bioskopskom platnu.

Na pitanje novinara, da li su mu misli češće u horor žanru, taman posla nasmejao se i rekao, misli su mi u umetnosti, a umetnost je u svemu:

- Nisam više u Kini, i ne glumim u filmu, ali stvaram svoj film i olakšavam umetničku stranu svoje ličnosti. Spojiti sve u jednu celinu i modu i sport i umetnost je na neki način moja životna inspiracija. Izgled tela me je doveo do prve uloge, a uloga, do onoga što me ispunjava.

foto: Privatna arhiva

Mi smo u redakciji pogledali Marka i kao fitnes trenera, a i kao producenta, nismo doneli odluku u čemu je bolji, ali njegov talenat i istrajnost smo odlučili da podelimo s vama.

(Kurir.rs)

