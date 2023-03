NOVA MOĆNA TITULA ZA OMILJENI SLAVNI PAR: Kad su se upoznali bili su ZAUZETI, a evo kako su PREKO NOĆI duplirali OGROMNO BOGATSTVO

Rajan Rejnolds i Beljk Lajvli danas su jedan od najpopularnijih, ali i najuticajnijih holivudskih parova, kojem se uskoro smeši i titula novih milijardera, što zapravo nije nimalo čudno, s obzirom na to čime se sve, uz glumu, bave.

46-godišnji Rajan, zahvaljujući filmu "Deadpool" iz 2016. i njegovom nastavku iz 2018. godine, postao je jedan od najbolje plaćenih holivudskih glumaca. No zapravo su njegovi poslovi izvan glume privukli najveću pažnju u poslednje vreme, i to oni poput kupovine velškog fudbalskog Wrexham za dva miliona funti.

foto: Profimedia

Ranije ovog meseca Rajan je prodao svoju kompaniju Mint Mobile za više od milijardu funti T-Mobileu, a s obzirom na to da je imovina para, koji ima četvoro dece, ranije procenjena na 147 miliona funti, znači da su gotovo udvostručili svoje bogatstvo preko noći, i to samo od jednog ulaganja.

Iako niko zasad ne očekuje da će Wrexham AFC igrati Premier ligu vrednu milijardu funti, preduzetni Rajan ima impresivne rezultate što se tiče načina svog poslovanja.

2020. godine zaradio je milione kada je Aviation American Gin, kompanija za proizvodnju žestokih alkoholnih pića, čiji je suvlasnik i kojoj je bio zaštitno lice, kupio britanski gigant za piće Diageo, koji je za nju unapred platio 272 miliona funti. Rajan u kompaniji poseduje 20 do 25 odsto udela, a i dalje je uključen u posao.

foto: Profimedia

Svojim smislom za marketing i radnom etikom zadivljuje čak i bliske prijatelje, a imao je volju čak da nauči i velški kada je preuzeo Wrexham. Rajan je majstor društvenih mreža, na profilu na Instagramu prati ga 48 miliona pratilaca, na Tviteru 21 milion, uspešno vodi kompaniju za filmsku produkciju i marketinšku agenciju, sedi u odboru Match Groupa, kompanije koja stoji iza aplikacija za upoznavanje, Tinder i Hinge, i ima višemilionska ulaganja u kompanije koje se bave proizvodnjom softvera za kompjuterske lozinke i uslugama upravljanja imovinom.

Prošle godine je kupio udeo u sportskom kanalu FuboTV, koji će uskoro krenuti s produkcijom programa. Strani mediji prenose da je zainteresovan čak i za kupovinu prvoligaškog hokejaškog tima, Ottawa Senatorsa, ali kada nađe partnera dovoljno dubokog džepa.

foto: Profimedia

"Svi ga vole. On ne samo da je velika zvezda na društvenim mrežama, već ima i oštar, sarkastičan, međugeneracijski i gotovo britanski humor, koji američki marketinški ljudi teško mogu da ponove. Osim toga, sebe ne shvata ozbiljno, za razliku od većine ljudi u Holivudu", izjavila je stručnjakinja za holivudske slavne osobe i brendiranje Stejsi Džons.

U svemu što radi ima veliku podršku svoje partnerke Blejk Lajvli, koja je takođe u nekoliko navrata pokazala svoju preduzetničku stranu, lansirajući Beti Baz, liniju bezalkoholnih gaziranih pića, i ambasadorka je luksuznih robnih marki, uključujući Chanel, Stellu McCartney i L'Oreal.

Par postaje pomalo poput američke kraljevske porodice. Oboje su bili u vezi kad su se upoznali pre 13 godina, Lajvli se zabavljala s kolegom Penom Bedžlijem, dok je Rajan bio u braku s glumicom Skarlet Johanson.

foto: Profimedia

Iako je on insistirao na tvrdnji da su bili samo prijatelji tokom snimanja "Green Lanterna", ostali su u kontaktu i 18 meseci kasnije. Ponovo su se videli na sastanku nakon što su oboje postali samci.

Većinu vremena provode u svojoj vili sa sedam spavaćih soba, vrednoj četiri miliona funti, koju su kupili 2012. godine u gradu Bedfordu, državi Njujork, samo sat vremena vožnje od Menhetna. Među prvim komšijama su im Majkl Daglas i Ketrin Zita Džons, Brus Vilis i Met Dejmon, a njihovi slavni najbolji prijatelji su Tejlor Svift, Hju Džekman, Emili Blant i njen suprug Džon Krasinski.

Zajedno imaju četvoro dece - osmogodišnju Džejms, šestogodišnju Inez, trogodišnju Beti, kao i bebu rođenu u februaru, čiji pol još nisu otkrili jer očito su odlučni u nameri da ih odgajaju daleko od Holivuda.

foto: Profimedia

Blejk, koja je inače 11 godina mlađa od svog supruga, glumila je u filmu "The Sisterhood of the Traveling Pants" 2005. godine, nakon čega joj je karijera krenula uzlaznom putanjom, a definitivno ju je obeležila uloga Serene van der Vudsen u seriji "Tračara", u kojoj je glumila od 2007. do 2012. godine i navodno po svakoj epizodi zarađivala po 40 hiljada funti tokom svih šest sezona.

Rajanov uspon do filmske zvezde bio je malo sporiji. Probio se glumeći u sapunicama 1990-ih, ali je, koristeći lagani šarm i smisao za humor, prešao na komedije. 2009. godine glumio je uz Sandru Bulok u romantičnoj hit komediji "Prosidba". Međutim, tužan neuspeh u bioskopima filma "Green Lantern" iz 2011. godine, u kojem je igrao glavnu ulogu, uverio ga je da ne bi trebalo da se zadovolji samo glumljenjem u tuđim filmovima.

foto: Profimedia

Zato je počeo da radi na Dedpulu, liku iz Marvelovih stripova, i pretočio ga u film, koji je kraju 2004. godine napisao zajedno s dvojicom kolega. Tvrdio je da je trio preradio scenario oko 600 puta tokom 11 godina jer su hteli da ga prilagode i deci.

Holivudski šefovi nisu bili voljni snimiti film u kojem bi se bezobzirni antijunak okrutno rugao njihovim dragocenim superherojima iz stripova, ali kada je deo teksta procurio na internetu, postao je hit i film je konačno dobio zeleno svetlo.

foto: Profimedia

Prvi film o Dedpulu zaradio je više od 640 miliona funti širom sveta, a Rajan se našao na listi glumaca koji zarađuju najmanje 20 miliona dolara po filmu. "Deadpool" i njegov nastavak iz 2018. godine jedan je od najuspešnijih filmova svih vremena. Dolazak onlajn divova striminga kao što su Netflix i Amazon dodatno je povećao njihovu zaradu, a Rajan je snimio i nove filmove "Fantomska šestorka" i "Crvena poternica". Muzička komedija "Spirited" iz 2022, koja prepričava film "Božićna priča" s Vilom Ferelom u glavnoj ulozi, zaradila mu je još 16 miliona funti, čime je potvrđen njegov status jednog od desetak najbolje plaćenih glumaca današnjice.

Filmsku zaradu pojačao je pokretanjem sopstvene producentske kompanije Maximum Effort 2018. godine, a jedan od njegovih prvih filmova, akciona komedija "Free Guy" iz 2021, u kojoj je glumio uz britansku glumicu Džodi Komer, zaradio je 270 miliona funti na blagajnama, a uz to rado sam reklamira svoje kompanije i pomaže u pisanju reklama i oglasa, što mu takođe ide od ruke.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

