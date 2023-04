DUŽE OD 10 GODINA JE SAMOHRANI OTAC TROJICE SINOVA: Posle razvoda karijeru stavio PO STRANI zbog dece, a OVO mu je GLAVNO PRAVILO

Brendan Frejzer (54) nedavno je osvojio Oskara za najboljeg glavnog glumca za svoju ulogu u filmu "The Whale" ("Kit"), a na svečanosti su uz emotivnog holivudskog povratnika bili njegovi ponosni sinovi.

Glumac ima tri sina iz braka s koleginicom Efton Smit (55). Upoznali su se 1993. na roštilju u kući glumice Vinone Rajder, a venčali su se pet godina kasnije.

Prvog sina, Grifina Artura, dobili su u septembru 2002, drugi, Holden Flečer, rođen je u avgustu 2004, dok je najmlađi, Leland Fransis, stigao u maju 2006. Frejzer je postao samohrani otac kada je došlo do kraha njegovog braka s Efton 2007, a dve godine kasnije su se zvanično razveli.

foto: A.M.P.A.S. / PictureLux / Profimedia

Samo godinu dana nakon što im se rodio treći sin, par je odlučio da se razvede i prodao je svoj dom u Kaliforniji. U to vreme je Brendanov publicista otkrio da su glumac i Smit zajedno održavali blisko i brižno prijateljstvo. Razvod je okončan 2009. godine, a bivši par je nastavio da deli starateljstvo nad sinovima.

Karijeru stavio u drugi plan zbog dece

U nedavnom intervjuu s Dru Barimor, koja je takođe samohrani roditelj dve devojčice, Frejzer je otkrio da je napravio pauzu od glume jer je kao roditelj samo želeo da uradi ono što je najbolje za njegovu decu. Veruje da bi stavljanje dece na prvo mesto uvek trebalo da bude prioritet.

foto: USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia

Zvezda filma "Mumija" podelila je nekoliko mudrih reči saveta samohranim roditeljima. Na Druino pitanje kako je uspeo da bude samohrani otac svoja tri sina, Brendan je naglasio važnost održavanja dobrih odnosa s partnerom, čak i nakon razvoda ili raskida.

"Imajte odličan odnos sa svojim partnerom i na taj način nikada nećete staviti svoju decu na drugo mesto", rekao je glumac.

foto: Laura Luongo/PIP-Landmark Media / IPA / Profimedia

Barimor iz prve ruke zna koliko izazovno može biti staviti svoju decu na prvo mesto dok žongliraš sa svakodnevnim životnim zahtevima. Priznala je da se bori da uključi bilo koga u život osim svojih ćerki.

Frejzer je objasnio da, kako se približava 60. godini, oseća kao da konačno postaje roditelj, delimično zahvaljujući pokušajima i greškama koje je iskusio tokom godina. Veruje da nam greške koje činimo kao roditelji na kraju pomažu da rastemo i postanemo bolji roditelji.

foto: Profimedia

Brendanov osnažujući savet podseća samohrane roditelje da nisu sami i da njihova ljubav i posvećenost svojoj deci mogu da ih vode čak i u najtežim vremenima.

Očinstvo takođe utiče na to kako on donosi odluke

"Sada imam decu i to zaista utiče na to kako donosim odluke, šta ću raditi i kako se osećam u vezi s onim što radim. Nekako se ulozi podižu do te tačke da nešto što može da izgleda 'normalno' postaje mnogo teže", otkrio je on u iskrenom intervjuu.

Takođe je istakao da mu je rođenje dece dalo novu perspektivu u karijeri napominjući da je prvi deo nje proveo crpeći inspiraciju iz svojih likova i scenarija. Ipak, očinstvo je dodalo novi sloj autentičnosti njegovom karakteru.

(Kurir.rs/ Story.hr)

