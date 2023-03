SAHRANILI JE UZ PESMU "NE DIRAJ MOJU LJUBAV", IMALA JE SAMO 32: Glumica se vraćala iz BG i u poslednjem trenu donela KOBNU odluku

Tragedija koja je šokirala Hrvatsku i region dogodila se 23. oktobra 2013. godine. Dolores Lambaša poginula je u teškoj saobraćajnoj nesreći kod mesta Sredanac, 30 kilometara od Slavonskog Broda, u smeru prema Zagrebu. Na istom mestu na kom je život izgubio Toše Proeski.

Glumičin prvobitni plan bio je da u povratku iz Beograda, gde je gledala predstavu, sa kolegom Stojanom Matavuljem prespava u hotelu u Iloku, ali su se u poslednjem trenutku odlučili za noćnu vožnju, koja je glumicu koštala života. Iako je bila vezana, Dolores je ispala kroz vrata i od teških povreda preminula je nekoliko sati kasnije, dok je Stojan prošao samo s lakšim povredama.

Glumičin otac, Đino Lambaša rekao je kako za nesreću ne krivi nikoga. Stojanu, koji je vozio automobil u kojem je Dolores poginula, sve je oprostio, a komentarisao je svojevremeno za "Tportal" presudu koju je glumac dobio.

"Zašto bih ga krivio? To što se njemu dogodilo moglo se, nažalost, dogoditi svakome od nas. Nakon nesreće danima me zvao i izvinjavao se. Sve sam mu oprostio. Šta ja, uostalom, imam kome da oprašam?", reako je on tada.

U trenutku Dolores je imala tek 32. godine. Sahranjena je uz zvuke pesme "Ne diraj moju ljubav“. Mnogo se pisalo i o njenom ljubavnom život. Bila je u vezi sa 28 godina starijim glumcem Ivom Gregurovićem, a potom i sa glumcem Franom Lasićem koji je od nje stariji čak tri decenije.

Bila je u vezi sa Josipom Radeljakom koji je 23 godine bio u braku sa srpskom glumicom Bebom Lončar.

"U duši i liku prelepa, iako pre mene teškim životom izmorena, talentovana, dobra Dolores! Prišla mi je jedne letnje večeri u Umagu, sela kraj mene i jednostavno izgovorila: 'Ja sam od večeras s vama u vezi!' To mi se jako svidelo. Sve je bilo spontano. Nakon gotovo pet godina zajedničkog života i njenog sklada sa mnom i s mojom ćerkicom, problemi su nastali kada je njena karijera počela da trpi. Završila je onako nepravedno, kriminalno i tužno! Zaslužila je zaista mnogo više!", rekao je tada Radeljak u "Jutarnjem".

