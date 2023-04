BRUS VILIS TEŠKO BOLESTAN, NJEGOVA ŽENA OBJAVILA POTRESAN SNIMAK: Od prizora se SRCE CEPA, ovo je NAJTEŽE što su morali da urade

Supruga Brusa Vilisa, Ema Heming je iznenadila sve kada je na svom Instagramu objavila stari snimak na kojem su ona i njen suprug obnovili zavete tačno na desetogodišnjicu veze.

Sada, četiri godine kasnije, javnost je mogla da se podseti kako je sve to izgledalo, a ovaj video nije podelila tek tako.

Na njihovu 14. godišnjicu Ema je otkrila detalje dirljive ceremonije kako bi odala počast njihovoj besmrtnoj ljubavi i prisetila se tih bezbrižnih i mnogo jednostavnijih vremena u njihovim životima.

"Tako sam srećna što smo to uradili. Iskoristite svaku priliku da se ujedinite i proslavite sa porodicom i prijateljima. To su trenuci i prelepi džepovi uspomena koje možete da čuvate za ceo život. I možemo da sačuvamo ta sećanja sigurnima i živimo ih za one koji to možda neće moći", napisala je Ema u opisu rilsa dok je u pozadini išla romantična pesma benda Coldplay "Fix You", odnosno "Popraviću te".

Kako je i sama Ema istakla, uspomene su veoma bitne, pogotovo sada kada se stanje Vilisa sve više pogoršava, što se dalo videti i na proslavi njegovog rođendana.

Iako je bio veseo, na momente se ponašao neuračunljivo, te su svi bili oprezni sa onim šta želi da uradi (kao što je duvanje svećica, na primer), a mnoge je zabrinulo i to što nema zub.

Brus već ima dane kada zaboravlja stvari, kada se izgubi na putu do obližnjeg kafića, zbog čega je Ema zamolila novinare i paparace da "ne viču na njenog muža", jer ga time remete.

Kako je otkrila, postoje trenuci kada to više nije onaj stari Brus Vilis, iako se trudi ponajviše zbog svoj dece, a pogotovo starije ćerke Rumer koja je trenutno u drugom stanju.

Upravo ceremonije poput obnavljanja zaveta i slično, pomažu glumcu da drži tok dešavanja, odnosno, da ima predstavu u danima kada je stanje loše, šta je realno, a šta ne, što se često dešava, pogotovo kad demencija uznapreduje.

Ljudi su, očekivano, i ovog puta pružili paru podršku, sa željama da Vilis bude bolje, a ostaje samo da se nadamo da se glumčevo stanje neće tako rapidno pogoršavati nadalje, kao što je bio slučaj u prethodnom periodu.

