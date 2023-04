"GLASNA JE I IRITANTNA" Anđelka Prpić se pred porođaj uselila kod NOVOG DEČKA, pa nove komšije RAZVEZALE JEZIK! Evo kako se ponaša

Anđelka Prpić našla se u centru medijske pažnje nakon vesti da je u drugom stanju, a da dete čeka sa nekadašnjim dobrim prijateljem svog bivšeg supruga Darija Prpića, Markom Žugićem. Popularna glumica na pragu je osmog meseca trudnoće, zbog čega se sa sinom iz prvog braka, uselila u dom novog partnera.

Nove komšije već vole glumicu, a o Marku imaju samo reči hvale jer njega znaju odranije pošto već duže vreme živi na Vračaru kao podstanar.

- Doselila se skoro sa sinom kod Marka. Izgledaju srećno, a što se trudnoće tiče, sve ide kako treba, više od toga ne smem da pričam - kaže Anđelkina prijateljica.

foto: Marija Mladjen/ATAImages

Otkad je na trudničkom bolovanju, komšije je češće viđaju. Sada je otputovala u Grčku kako bi malo uživala pre porođaja.

- Sretali smo je, ali nismo pričali. Sada je na putovanju, zna da joj posle neko vreme nema mrdanja dok beba ne osnaži. Uvek se javi i ostale komšije sa kojima se družim mi kažu da se uvek nasmeje i pozdravi ih - rekao je za Blic gospodin iz zgrade u kojoj glumica stanuje, a njegova supruga je dodala:

- Svo troje izgledaju kao srećna porodica i to i jesu. Koliko sam videla, Marko je divan prema njenom sinu, a i on je dobar dečak, brzo je prihvatio i prilagodio se, koliko mogu da primetim. Njih dvojicu ponekad viđam i same da se vraćaju, on ga pokupi iz škole.

foto: Ata Images

Prema rečima ljudi koji poznaju ovaj novopečeni par, kućne pomoćnice nemaju, kao ni dadilju.

- Sama odlazi u prodavnicu kada kupuju sitnice, a sa njim dolazi kada treba da se kupuje na veliko i da se tegli, što se kaže. Dok je trajala afera kada se otkrilo da su zajedno, retko su izlazili. Sada je ludilo prošlo.

Prekoputa zgrade u kojoj živi novopečeni par nalazi se diskont pića u kom su potvrdili da su im se Anđelka i Marko uselili u kraj.

- Rekla mi je koleginica iz druge smene da nam se Anđelka uselila u kraj. Kaže da pazari kod nas, uglavnom su to sokovi - rekao je trgovac pomenute radnje.

foto: Ata images

Jedan stariji gospodin koji nije želeo da otkriva identitet jer mu se Anđelka ne dopada je kazao da ih nikada do sad nije video razdvojene.

- Ne znam da li se tako samo zadesi, ali ih viđam uvek zajedno. Večito nešto čavrljaju u hodu. Ona je glasna, iritantno. Ne razumem kako ne može malo normalnije i tiše da priča - priča on, što je nasmejalo devojku koja je slušala razgovor, pa se ubacila:

- Pa jeste ona glasna, ali je simpatična. Ove starije gospođe me uvek pitaju, pošto živim u istoj zgradi, da li dolazi njen bivši muž po dete. Mene ta pitanja zabavljaju, to je sada glavna tema pošto ne govori ni sa bivšom ženom, ni sa bivšim prijateljem. Ja ga nisam videla, jednom sam samo videla neku stariju ženu, možda mu je to majka, da je došla po malog.

(Kurir.rs/ Blic)

Bonus video:

00:18 Ovako se Anđelka Prpić hrani u trudnoći