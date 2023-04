HARI I MEGAN MARKL ĆE OBJAVITI SVOJU VIDEO IGRICU: Ed Širan sprema mjuzikl po memoarima princa, a evo šta se još dešava

Da li je svet postao ozbiljniji, pa 1. april, Svetski dan šale, više ne izvlači najbolje (i najgore) iz onih sklonih podmetanjima porodici ili prijateljima ili je nešto drugo u pitanju, no u svakom slučaju - ovogodišnji "aprililili" je prošao bez izveštaja o milionima koji su naseli na neku genijalnu podvalu.

Ilustracija foto: Printscreen

Britanski The Mirror, koji prvoaprilska događanja prati lajv kao što to čine svake godine ipak je tokom dana uspeo da izvuče nekoliko dobrih zafrkancija po medijima i društvenim mrežama.

Većina je na neki način lokalna i mnogima van Ostrva ne znači previše, poput ograničenja brzine na delovima njihovih autoputeva na 40 kilometara na čas ili pak zakonske odredbe kako mazati omiljene pogačice.

Najsmešnije šale, koje mogu odeknuti na globalnoj sceni povezane su, očekivano, s britanskom kraljevskom porodicom. Od Vindzora i običnim danima često dolaze priče u koje je teško poverovati, a ne se samo na 1. aprila.

foto: Printscreen/Instagram

Takva je promena rase psa na limenkama boja Duluks - staroengleskog ovčara ili bobtejla, koji je već 60 godina zaštitni znak na ambalaži, zameniće kavalier king Čarls španijel, u posebnom izdanju boja koje se prodaju povodom krunisanja kralja Čarlsa.

Odbegli vojvoda i vojvotkinja od Saseksa, Hari i Megan, takođe su deo zafrkancije. The Sun je objavio, a preneo Mirror, kako njih dvoje planiraju dan lansiraju svoju video igricu neposredno pred krunisanje na koje su pozvani, ali nije poznato dolaze li ili ne. S obzirom na brojne poslovne poduhvate ovog para od knjiga do dokumentara, ideja o rkompjuterskoj igri i nije prevše čudna.

U opisu igre kaže se da igrači mogu izabrati hoće li preuzeti ulogu ili princa Harija ili Megan. Cilj igrača je pobeći iz Bakingemske palate i putovati svetom u Rols Rojsu, privatnim avionima pa čak i na džet-skiju kada uspe da stigne do Kalifornije. Naravno, putem se suočava s brojnim preprekama poput "suparničkih članova porodice i medija".

Igra se, kažu, zove "Harry & Meghan: Call of Dukey" što je jasna referenca na "Call of Duty", a ujedno i dobar nagoveštaj da se radi o šali.

foto: ALPR/AdMedia / SplashNews.com / Splash / Profimedia

The Sun piše kako "insajderi" iz kraljevske kuće smatraju da je vreme lansiranja igre pred samo krunisanje jako loše odabrano i kako to u palati neće baš biti dobro prihvaćeno. Takođe citiraju poverljivi izvor koji kaže: "u Palati strahuju da će to naškoditi prodajama službene video igrice Krunisanje".

Princ Hari je u središtu još jedne odlične prvoaprilske šale.

Naime, sajt WhatsOnStage, koji se bavi pozorištem i svime oko pozorišta u Londonu, objavio je kako Ed Širan priprema solo-mjuzikl na temelju Harijeve knjige "Spare".

- Crvenokosi iz kraljevske porodice. Savršen spoj - citira WhatsOnStage popularnog pevača. Još je smešnije kada se vidi ko bi bio zamena za Širana - to je još jedan crvenokosi muškarac, glumac Rupert Grint koji je u filmovima o Hariju Poteru glumio njegovog najboljeg prijatelja Rona Vizlija.

foto: Printscreen/WhatsOn Stage

Autori su čak otkrili naslove nekih muzičkih numera poput "The Cold Never Bothered My Todger Anyway" (doslovno, Hladnoća nikad nije smetala mom p*nisu), "The Dogbowl Song" (Pesma o psećoj činiji), "(Not) The Best Man" ((Nisam) Kum), "I‘ll Make A Man Out Of You (Behind A Very Busy Pub)" (Napraviću muškarca od tebe iza prepunog puba), te "Camilla‘s Lament" (Kamillina žalopojka).

Na kraju piše i kako je bilo zamišljeno da će se predstava igrati u "Prince of Wales Theatre", ali "čini se da je nastao neki sukob, pa se produkcija morala seliti u neko drugo pozorištu na "West Endu".

(Kurir.rs/Jutarnji)

