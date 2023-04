MAZNUO SAM STINGU PESMU I NISAM MU REKAO ZA TO: Sad svaki dan moram da mu uplaćujem 540.000 dinara! (VIDEO)

Muzički mogul Didi, poznat i kao Paf Dedi ili Pi Didi, otkrio je da britanskom muzičaru Stingu svaki dan plaća paušalnu svotu novca jer je bez dopuštenja koristio deo instrumentala Stingovog kultnog singla "Every Breath You Take", na njegovom singlu iz 1997., "I‘ll Be Missing You", piše Daily Mail.

foto: Christopher Polk / Getty images / Profimedia

Ovaj 53-godišnji producent i muzičar je retvitovao je isečak iz Stingovog intervjua za The Breakfast Club iz 2018., gde su muzičara upitali da li je istina da od Didija dnevno prima dve hiljade dolara za uzorak, što je on potvrdio.

Didi je u svojoj objavi na Tviteru objasnio da je iznos zapravo veći, napisavši: "Ne. Plaćam mu pet hiljada dnevno. Samo ljubav za mog brata Stinga." (negde oko 540.000 dinara)

Tokom originalnog intervjua, bivši frontmen grupe Polis rekao je da je Didi tražio dopuštenje tek nakon što je pesma objavljena, ali je dodao da su sada "vrlo dobri prijatelji", a Sting čak i tvrdi da je Didijeva pjesma "vrlo lepa".

"I‘ll Be Missing You" je snimljena kao posveta kultnom njujorškom reperu The Notorious B.I.G.-u, koji je preminuo u dobu od 24 godine, 1997. godine. Didija je na pesmi pratila Bigijeva bivša supruga Fejt Evans, zajedno sa R&B grupom 112.

foto: profimedia

Sting i Didi su zajedno izveli emotivnu pesmu na dodjeli MTV Video Music Awards održanoj u Radio City Music Hallu u New Yorku, 4. septembra 1997. godine.

Spomenuti hit je proveo 11 nedelja na vrhu Billbord Hot 100 liste, a Didi je takođe osvojio nagradu za najbolje rep izvođenje dua ili grupe na 40. dodeli Gremija.

"I’ll Be Missing You" bio je drugi singl s Didijevog debitantskog albuma iz 1998., "No Way Out".

Reper je nedavno odao počast Bigiju u objavi podeljenoj na 26. godišnjicu njegove smrti prošlog meseca.

- Drugog nikada neće biti. On je najveći reper svih vremena - napisao je i dodao:"‘Danas te slavimo i poštujemo, kralju. Volim te i nedostaješ mi!"