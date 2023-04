GLUMICU BIVŠI DEČKO TUKAO DO KRVI: Umesto U ZATVORU, opet je sa njom! Našli je u 2 ujutru NATEČENU i u MODRICAMA

Iako kažu da ljubav ne zna za granice, to se sigurno ne može primeniti na odnose koji su ispunjeni nasiljem i toksičnošću.

Bivša verenica Vladimira Klička, glumica Hajden Panetijer (33) odlučila je da se vrati bivšem dečku Brajanu Hikersonu, iako je bio nasilan prema njoj.

Hajden je imala jako buran odnos sa Brajanom Hikersonom, agentom za nekretnine i više puta ju je napao, a zbog nasilja je završio i u zatvoru 2021. No par je opet zajedno, a kako je ona nedavno ispričala u intervjuu za The New York Times, priznala je da između njih još postoje emocije.

"On zna da je zaslužio ono što mu se dogodilo", rekla je Hajden, oslovljavajući svog bivšeg sa "bebo".

Kako piše The New York Times, Hikerson je bio u glumičinom stanu tokom intervjua, a Hajden, koja se vratila glumi filmom 'Scream VI' otkrila je da su opet postali prijatelji dok su se oboje pokušavali otrezniti. Međutim, sada kada su se stvari pomaknule iz prijateljske zone, Hajden kaže da njihov odnos zavisi od njegovog puta ka oporavku.

Glumica i poslovni menadžer prvi put su ušli u vezu 2018., a glasine o novom pomirenju pojavile su se u februaru 2022. nakon što su primećeni zajedno na aerodromu u Los Anđelesu. Prvo su pokušali sakriti da su obnovili romansu pojavljujući se s kapom na glavi i u tamnoj odeći pre nego što su otišli na odmor. Sve ovo dogodilo se samo tri meseca nakon što je Brajan objavio da su prekinuli tvrdeći da nema šanse da se ikada ponovo pomire.

Da podsetimo, prvi put je policija intervenisala još na početku njihove veze 2018. godine kada je Brajan ošamario Hajden tri puta, iako se kasnije na sudu izjasnio da nije kriv.

Glumicu su policajci nakon njenog poziva u dva ujutru pronašli u modricama i natečenu na spratu kuće, a priznala im je kako su ranije pili u jednom baru i posvađali se pri dolasku kući. Navodno je jednom od policajaca priznala i kako joj je Brajan naudio i dan pre dok su bili na putovanju. Ipak, glumica je ostala s njim i nakon što je zbog njegovih udaraca počela krvariti iz nosa.

Zapravo, nakon prve romantične večere kada su ih paparaci snimili, glumica je ukrala šou neprimerenim ponašanjem. Teturala je bosa po parkiralištu i unosila se fotografima u aparate, a onda ih je počela proganjati dok se Brajan smejao sa strane.

Njih dvoje učestvovali su i u grupnoj tuči u jednom baru, a očevidac je potvrdio da je Hajden vrištala 'Brajane, zatvor' kako bi ga podsetila na uslovnu kaznu. Nedugo pre ovog poslednjeg pomirenja para, glumica je za People govorila kako su izgledale njene veze sa alkoholom i opijatima.

"Bio je to vrlo mračan period u mom životu. Mada mnoge žene prolaze kroz ono kroz šta sam ja prošla i želim da ljudi znaju da je u redu tražiti pomoć", rekla je tada.

Objasnila je i kako je uspela da oprosti Hikersonu.

"Stvarno je važna stvar izviniti se osobi koju ste povredili", zaključila je Hajden kojoj je nedavno brat preminuo. Njegovo telo otkrila su tri prijatelja u njegovoj kući u Njujorku koji su ga pronašli 'bez reakcije' i očajnički su ga pokušavali oživeti.

Prijatelji su postali 'zabrinuti' kada se Džansen nije pojavio na unaprred dogovorenom sastanku i otišli su proveriti je li sve u redu u njegov dom. Po dolasku, prijatelji su pronašli Džansena kako 'sedii uspravno u stolici bez reakcije' i očajnički su počeli izvoditi CPR u nadi da će ga oživjeti.

Jedan od njih je nazvao hitnu, dok je drugi stupio u kontakt sa Džansenovim ocem, Alanom 'Skipom' Panetijerom, koji je stigao na lice mesta dok je drugi prijatelj radio kompresiju prsnog koša. Skip je rekao hitnoj pomoći da je razgovarao sa svojim sinom 'telefonom noć pre' i da je 'zvučao dobro'.

Kad je hitna pomoć stigla u Džansenov dom, on je 'ležao na leđima na podu dnevne sobe, nije disao i bio je hladan na dodir'. 28-godišnjak je proglašen mrtvim po dolasku hitne pomoći u 17:11 sati. 'Preminulog je po dolasku hitna pomoć proglasila mrtvim', nastavlja se u izveštaju. 'Nisu primećeni očiti znaci traume.

"Hajden je jednostavno neutešna. Bio joj je najbolji prijatelj i jedini brat. Bio je tako drag, ali je živeo na ivici".

Hajden je na poslednjem ispraćaju svog brata viđena u društvu dečka Brajana.

Da podsetimo, pre veze sa Brajanom, glumica je ljubila Vladimira Klička od 2009. do 2018. Bivši par ima osmogodišnju ćerku Kaju za koju je Kličko dobio puno starateljstvo.

