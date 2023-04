ŽENU KRIJE KAO ZMIJA NOGE, A OVAKO SE BRANIO KAD JU JE PREVARIO: Vanbračna ćerka mu bila BESKUĆNICA, a NIKAD je nije upoznao

Jedan od omiljenih junaka akcionih filmova, Džeki Čen, proslavio je 69. rođendan.

Hongkonšku zvezdu publika je upoznala kroz franšizu "Gas do daske", komedije "Špijun iz komšiluka" i "Ko sam ja?", te niz drugih filmova. Majstor je kineskih borilačkih veština u koje spada kung fu, japanskog džudoa i korejskih tekvondoa i hapkidoa.

Džeki važi za odličnog akrobatu i godine ne utiču na njegovu pokretljivost, a poznato je da, za razliku većine svojih kolega glumaca, ne želi da koristi kaskadere u opasnim scenama.

Kada je reč o njegovom privatnom životu, otac mu je bio kuvar, a majka spremačica u američkom veleposlanstvu u Australiji. Čen tada nije mogao da boravi s njim u Kanberi, pa je 10 godina boravio u internatu u Tsim Ša Tsiju. Tamo je naučio sve što mu je trebalo za uloge koje je posle i ostvario. Savladao je sve akrobatske veštine.

"Učili smo sve i svašta, ali je treniranje često bilo vrlo naporno, ponekad je trajalo od pet ujutru, pa sve do ponoći", rekao je svojevremeno. Čen je doživeo brojne povrede poput potresa mozga i preloma. Svojevremeno je otkrio da je slomio nos triput, vilicu, vrat, ključnu kost, šake, rebra, zglob, prste…

Jednom prilikom se prisetio i snimanja filma "Božji oklop" u Zagrebu iz 1986, kada je tokom akcione scene pao sa stabla i udario glavom o tlo. "Imao sam sreće jer znam kako pravilno da padnem. No svejedno sam se udario, potekla mi je krv iz uha i imam rupu na glavi", priznao je tada Džeki.

Svojevremeno se našalio da je "pravi opasni dečko" zato što sve u filmovima radi sam dok njegove kolege Arnold Švarceneger i Silvester Stalone koriste kaskadere. Osvojio je 2016. počasnog Oskara zbog ogromnog doprinosa filmskoj industriji.

"Nakon 56 godina u filmskoj industriji, više od 200 snimljenih filmova, toliko slomljenih kostiju, konačno", rekao je slavni glumac.

Inače, Džeki je od 1982. u braku s bivšom tajvanskom glumicom Lin Feng-Jiao, (69) koju nikad ne viđamo u javnosti, a s kojom je dobio sina Džejsija Čena (40), koji se bavi pevanjem.

Zanimljivo je da je majstor borilačkih veština dobio u novembru 1999. ćerku Etu Ng Čok Lam s hongkonškom glumicom Elaine Ng Ji-Lei (50).

Elaine je objavila da je trudna i krenula su nagađanja o aferi sa Džekijem, a ubrzo je potvrdila da je on otac njenog deteta. Ubrzo je glumac priznao da je "počinio samo grešku koju čine mnogi ljudi u svetu".

Upravo je zbog vanbračne ćerke Džeki bio poslednjih godina u centru pažnje. Ona je objavila video na Jutjubu u kojem je govorila o tome kako je postala beskućnica. Razlog tome bila je njena veza s devojkom Andi Otum, s kojom je spavala ispod mosta.

Porodica i roditelji tada nisu želeli da joj pomognu, objasnila je Eta, koja s ocem nikada nije uspostavila kontakt. Čenova ćerka je tada krivila svoje homofobne roditelje za situaciju u kojoj se našla i objasnila je kako je živela u strahu da će je roditelji rastaviti od njene devojke.

"Zdravo, ja sam ćerka Džekija Čena i ovo je moja devojka Andi. Mi smo beskućnice već mesec dana, i to zbog homofobnih roditelja. Uglavnom spavamo ispod mosta i snalazimo se kako znamo", rekle je Eta. Bojale su se da odu u hongkonško sklonište zbog straha da ih ne razdvoje.

Mnogi su podržali Etu na Instagramu, a 2018. je objavila da se venčala sa svojom devojkom, influencerkom Andi Otum u Torontu pre nego što su se vratile u Hong Kong.

Prošle godine se oglasila i njena majka Elaine i napala indirektno Džekija optužujući da koristi nju i njihovu ćerku za publicitet. Napisala je na društvenoj mreži da "određeni neko stalno priča da dete uzima njegov novac, a onda menja priču i govori da nikad nije davao ćerki novac".

"Svi dobro razumeju nakon što si to jednom ili dvaput spomenuo. Ne moraš to da spominješ više od dvadeset godina. To stvarno stvara ožiljke na detetu, možeš li da prestaneš", poručila mu je Elaine.

Kako je jednom rekla Eta, nikad nije upoznala svog oca, slavnog glumca.

Trenutno se Džekijevo bogatstvo procenjuje na 400 miliona dolara i među najbogatijim je glumcima na svetu.

