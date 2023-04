EVO ZAŠTO SIN DŽENIFER LOPEZ NE PODNOSI BENA AFLEKA: Jedna stvar ga UŽASNO NERVIRA I IZLUĐUJE, a ovako Džej Lo reaguje na to

Ben Aflek i Dženifer Lopez jedan su od omiljenih holivudskih parova, posebno nakon što su se ponovo spojili 20 godina nakon raskida. Čim je Dženifer ostala sama, Ben nije dugo čekao da joj se javi, a stara ljubav je brzo planula i usledilo je tajno venčanje u Las Vegasu.

Slavni par ne krije koliko je zaljubljen, a njihov nedavni susret na aerodromu nije prošao bez strastvenog zagrljaja. Paparaci ih često uhvate kako razmjenjuju nežnosti u javnosti, a strani mediji pišu da nisu svi koji su im bliski oduševljeni takvim ponašanjem.

Naime, s obzirom na to da su oboje u periodu između svoje prve i druge veze, bili u brakovima s drugim ljudima, Ben s glumicom Dženifer Garner, a Dženifer s muzičarem Markom Entonijem, ova romantična priča nije imala uticaj samo na njih dvoje, već i na njihovu decu - Dženiferine blizance Eme i Maksa, kao i Benovu decu Serafinu, Vajolet i Semjuela.

I dok se i Ben i Dženifer trude da provode vreme s decom svojih partnera, o njihovom odnosu se mnogo pisalo, a strani mediji su saznali da sin Dženifer Lopez nije baš lud za Benom. Uzrok tome je upravo njihovo javno ljubljenje i maženje zbog čega je 15-godišnjem dečaku neprijatno.

"Džej Lo i Ben su se pozdravljali, a ona nije htela da ga pusti da ode bez strastvenog poljupca. Videlo se da je Maksu bilo neprijatno dok su se ljubili. Samo im je okrenuo leđa i gledao u svoj telefon dok nisu prestali", ispričao je izvor ranije za National Enquirer.

I sama Dženifer je u jednom intervjuu priznala da deca ponekad ne žele da provode vreme s njom i Benom.

- Moja deca u Benu imaju novog saveznika, nekog ko ih voli i brine za njih, ali ko ponekad ima drugačiju perspektivu. Pomaže mi da vidim neke stvari koje sama ne bih primetila jer sam jako emotivno vezana za njih - rekla je za Vogue.

Ispričala je i kako jednom prilikom nisu dozvolili da ona ili Ben idu s njima na trg jer im smeta pažnja koju slavni par neprestano privlači.

- Rekli su mi: "Znaš kako je kad ti ideš, mama". Povredilo me to, ali razumem. Oni žele da provode vreme sa svojim prijateljima bez da ih gledaju, prate i fotografišu. To je tako. Niko se ne žali, ali to je tako", ispričala je Dženifer.

Otkrila je i da je njenoj deci bilo teško da se priviknu na njen novi brak.

"Tranzicija je proces koji treba provesti s puno brige. Imaju puno osećanja. Tinejdžeri su. Ali zasad ide dobro", rekla je.

