ŽERARA DEPARDJEA 13 ŽENA OPTUŽILO ZA POLNO UZNEMIRAVANJE: "Stavljao im ruku NA ZADNJICU i IZMEĐU NOGU" Evo šta kaže glumac

Trinaest žena optužilo je glumca Žerara Depardjea za seksualno neprimereno ponašanje, navodi Meadipart.

Meadipart objavljuje danas dosije u kojem se opisuje kako je 74-godišnjak redovno "lovio" svoje žrtve tokom snimanja uključujući snimanje "Marseille", Netfliksove kriminalističke drame.

Depardje odbacuje optužbe, a njegov advokat je rekao: "On zvanično odbacuje sve optužbe koje bi mogle potpasti pod krivnično delo", prenosi Dejli mejl.

Nove optužbe nadovezuju se na optužbu koju je protiv Depardjea iznela francuska glumica Šarlot Arnould (33) koja je izjavila da ju je glumac silovao u njegovoj vili u Parizu.

Ona se 2021. odrekla zakonskog prava na anonimnost, u znak protesta zbog istrage koja suviše dugo traje, nakon što je Depardje optužen za silovanje i seksualni napad.

U toku od nekoliko dana nakon podnešenja tužbe one se vratio snimanju "Maigret And The Dead Girl". Postoji snimak Depardjea seksualnog odnosa Šarlot i Depardjea iz avgusta 2018. Glumac je rekao da je njihova veza bila sporazumna.

U novom izveštaju Mediaparta navodi se sledeće: "Osim tužbe Šarlot Arnould, prikupili smo 13 iskaza žena koje kažu da su bile podvrgnute seksualno neprikladnom ponašanju ili ponudama slavnog glumca, različitog nivoa". Dodaje se da su se slične scene dešavale, a žene koje su tužile glumca rade kao šminkerke, glumice ili ostali članovi ekipe.

"Potvrđuju da im je stavljao ruku na zadnjicu, između nogu, na bedrima i stomaku, i da su bile izložene opscenim seksualnim predlozima, a ponekad i upornom stenjanju", navodi se.

Nijedna od 13 novih prijava koje su podnete anonimno nije još službena kaznena prijava. Mediapart sugeriše da su se mnoge žrtve bojale da bi žalba mogla da izazove negativne reakcije koje bi mogle da ih koštaju posla.

"Postoji jaz između, s jedne strane, često mladih, nesigurnih žena, na početku karijere, i s druge strane, svetski poznatog glumca, čija sama prisutnost ponekad omogućuje finansiranje filma", ističe se.

Slučaj Šarlot Arnould trenutno prolazi kroz francuske sudove nakon što je pokušaj glumčevog advokata da poništi optužbe odbijen.

