REŠIO DA PROMENI POL I TIME ŠOKIRAO CEO SVET: Pre toga bio uspešan sportista, a sada živi srećno kao žena i stalno PROZIVA njih

Kejtlin Džener snimljena je u javnosti nakon žestokog obračuna s transrodnim aktivistima, koje je nazvala domaćim teroristima.

Ona (73) se nekad zvala Brus i bila je olimpijski sportista i glava porodice Kardašijan-Džener, a nedugo nakon razvoda od Kris 2013. godine odlučila se na promenu pola i imena.

No zbog svojih stavova koje se ne boji izraziti često se obračunava s transrodnom zajednicom, a u poslednjem takvom istupu nazvala ih je i teroristima.

Naime, ona je stala u obranu 22-godišnje plivačice Rajli Gejns, koja je nedavno napadnuta jer je govorila protiv transrodnih žena koje se takmiče u ženskim sportskim ligama.

Plivačica je izjavila kako je dobila dva udarca tokom protesta transrodnih aktivista na Univerzitetu San Francisko nakon njenog govora o očuvanju ženskih prava.

U razgovoru za Fox News, Kejtlin je prozvala transrodne aktiviste tvrdeći kako Džo Bajden pokušava da obriše žene iz sporta dopuštajući transrodnim ženama takmičenje u ženskim ligama.

"Mislim da je to odvratno i jako loše. To je tako loš publicitet za transrodnu zajednicu. Puno je dobrih transrodnih ljudi, ali ovakve nazivam 'radikalnom duginom mafijom'. To su levičarski aktivisti. Oni su domaći teroristi", kazala je.

Džener inače podržava prava transrodnih osoba, no otvoreno poziva i da se onima koji su rođeni kao muškarci zabrani učestvovanje u ženskim sportovima jer smatra da će to uništiti ženske lige.

"Ako Bajden uspe u svojim naumima, to će biti kraj za žene u sportu. A to je šteta jer su ženski sportovi daleko dogurali u ovoj zemlji i sada Bajden to pokušava da uništi", kazala je Kejtlin, koja je otvoreno podržavala Donalda Trampa tokom njegovog predsedničkog mandata i izbora koji su usledili.

Kejtlin je sada prvi put snimljena u javnosti nakon obračuna s transrodnom zajednicom. Paparaci su je ulovili dok je kupovala kafu u Malibu, a njen izraz lica na fotografijama jasno govori da nije bila najsrećnija što ih vidi.

Da podsetimo, ona se prvi put javno izjasnila kao žena 2015. godine u članku za Vanity Fair pod naslovom: "Zovite me Kejtlin". Njezina kompletna promena pola završena je 2017. godine.

S bivšom suprugom Kris Džener, Brus je dobio dve kćeri, Kendal i Kajli, bio i očuh njenim ćerkama Kim, Kortni i Kloi, sinu Robu, koje je dobila s pokojnim advokatom Robertom Kardašijanom.

Pre toga bio je u braku i s glumicom Lindom Tompson, kojom se oženio 1972. godine, a razveli su se nakon pet godina i zajedno su dobili dva sina.

