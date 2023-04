KRALJICA ELIZABETA JE NEMILOSRDNO ODBILA POSLEDNJU ŽELJU ROĐENOG STRICA: Hladno mu je rekla NE i dok je UMIRAO, a OVO je razlog

Novi dokumentarni film "The Real Crown: Inside the House of Windsor" o članovima britanske kraljevske porodice donosi dosad nepoznate detalje o njihovim životima, između ostalog i kako je kraljica Elizabeta svom omiljenom stricu, vojvodi od Vindsora, uskratila poslednju želju na njegovoj samrti.

Kada je imala 46 godina, Elizabeta II je posetila strica Edvarda VIII u njegovom domu u Parizu, u kom je živeo sa suprugom Volis Simpson, samo deset dana pre njegove smrti, te odbila njegov zahtev da joj dodeli titulu njenog visočanstva.

Edvard, koji je preminuo 1972. godine, odrekao se prestola 1936. godine iz ljubavi prema razvedenoj američkoj glumici Volis, što je bio jedan od najvećih skandala koji je potresao britansku javnost.

"Bio je užasno bolestan, užasno mršav, uopšte nije jeo. Vojvoda je bio jako, jako zabrinut zbog toga kako izgleda, ali je insistirao na tome da sedi uspravno na stolici, a ne u krevetu, i da nosi odeću koja će sakriti sve cevi na koje je bio spojen. I kraljica mu je rekla ne kao odgovor na njegovu molbu. Rekla mu je ne, čak i tog tužnog dana. To mu je, znate, slomilo srce", ispričala je u filmu medicinska sestra Džuli Aleksander, koja se brinula o njemu.

Edvardova veza s Volis, koja je inače iza sebe imala dva propala braka pre nego što je započela vezu s njim, bila je veliki skandal u Velikoj Britaniji. Par se venčao u Francuskoj godinu dana nakon što je on abdicirao, a iako je dobila titulu vojvotkinje od Vindsora, Volis nikada nije smela da koristi titulu njeno visočanstvo. U intervjuu za BBC 1970. godine progovorila je o tome da li je ikada zažalila što se udala za bivšeg kralja.

"Naravno, žalim zbog nekih stvari. Volela bih da su neke stvari bile drugačije, ali sam jako srećna. Trebalo je samo da naučim da živim s tim", komentarisala je onda.

Za Volis su govorili kako nije prikladan odabir za suprugu kralja jer se dva puta udavala pre nego što se zaljubila u Edvarda VIII. Kraljevski par živeo je na relaciji Pariz - Njujork i bili su poznati po čestim žurkama koje su organizovali u svojim domovima na svim krajevima sveta. Bivši kralj preminuo je 1971. godine od posledica raka grla, a nakon njegove smrti Volis se retko pojavljivala u javnosti. Preminula je u 90. godini, a britanska kraljevska porodica dozvolila je da je sahrane pored njenog supruga u Vindsoru.

Edvardova abdikacija smatrana je sebičnim i neodgovornim činom, odbacivanjem kraljevske dužnosti. Njegov naslednik i brat, kralj Džordž VI, pokušao je od monarhije da stvori upravo suprotno - instituciju koja ima odgovornost prema građanima, a taj smer je nastavila i njegova ćerka, pokojna kraljica Elizabeta II, koja je preuzela tron nakon očeve smrti.

