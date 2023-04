NJENA PRIČA ĆE POTRESTI CEO SVET: Britni Spirs završila MEMOARE u kojima će otkriti SVE DETALJE mukotrpne borbe, evo kad izlaze

Memoari princeze popa, Britni Spirs (41) biće objavljeni na jesen, otkriva Page Six. Obuhvatiće najranjivije trenutke njenog života - od detinjstva obične devojčice s velikim snovima, raskida sa slavnim pevačem Džastinom Timberlejkom, pa i do njene dugogodišnje bitke sa svojim roditeljima oko starateljstva.

- To je priča o preživljavanju, od starateljstva koje ju je u potpunosti paralisalo do pronalaženja sreće sa svojim suprugom, Semom Asgarijem - rekao je izvor.

Britni je na knjizi sarađivala s hvaljenim piscem i novinarom Semom Lenskijem, a američka izdavačka kompanija "Simo & Schuster" oduševljena je memoarima koji trenutno prolaze kroz završne revizije pre objavljivanja.

- Njena knjiga je brutalno iskrena. To je zaista priča o ženskom osnaživanju i preuzimanju kontrole nad svojim životom. Postoje delovi ove knjige s kojima se svaka osoba, a posebno žena može poistovetiti i osećati se manje usamljeno. Ona radost i bol pretvara u nešto transcendentno – umetnost. Knjiga će prodrmati svet. Verujem da će to biti revolucionarni instant bestseler - otkrio je izvor.

foto: Profimedia

Njen advokat Metju Rozengart i američka agencija "Creative Artists Agency" sklopili su značajan ugovor od 15 miliona dolara, što je jedan od najviših u istoriji nakon izdavačkih ugovora Baraka i Mišel Obame.

I sama pevačica je na društvenim mrežama jednom prilikom progovorila o pisanju knjige.

- Zaljubljena sam u život koji sam izgradila za sebe nakon svega što sam preduzela kako bih se rešila oca koji me zlostavljao i kontrolisao 13 godina. Nemam porodicu koja me ceni i poštuje, uopšte. To mi je najteži deo jer koliko god sam ih volela, to je nešto što verojatno nikada neću moći da prebolim. Napisala sam tri različite verzije svoje knjige, što je bilo terapeutsko iskustvo za mene - objavila je putem Instagrama.

foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Britni je 1. februara 2008. prisilno stavljena pod nadzor odlukom sudije Riva Goeca. Njen otac, Džejms Spirs, i njen advokat, Endru M. Volet, od tada su u njeno ime donosili poslovne i privatne odluke. I sama Britni je u nekoliko navrata govorila kako nije imala pristup svom novcu, nije smela da pije kafu, a pod nadzorom je bila čak i kada se tuširala. Starateljstvo je trajalo do novembra 2021.

(Kurir.rs)

