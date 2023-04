BRED PIT JE TAJSONU UKRAO ŽENU! Opasni BOKSER zatekao suprugu i slavnog glumca u VRELOJ AKCIJI: Skamenio se, gledam ga i...

Trenutno društvenim mrežama u Americi kruži jedna anegdota "iz naftalina" čiji su glavni akteri Majk Tajson i Bred Pit, a koja je u najmanju ruku šokantna.

Bred Pit jeTajsonu ukrao ženu, a kako je to teklo ispričao je čuveni bokser pre devet godina u jednoj radiskoj emisiji.

Mike Tyson Shares the REAL Story on Robin Givens & Brad Pitt https://t.co/vmzHDvOTd9 pic.twitter.com/7qbWk1XUnH — Mike Tyson (@MikeTyson) February 29, 2016

U emisiji se prisetio kraja 80-ih kada je prolazio kroz razvod sa suprugom Robin Givins, koji je bio vrlo ružan, buran i medijski propraćen. Lepa Robin tada je optužila Tajsona za porodično nasilje, a on je tvrdio da je ona sa njim samo zbog novca.

Bilo kako bilo, par očigledno nije mogao da odoli jedno drugom čak ni tokom brakorazvodne parnice, koja je trajala mesecima, te su nastavili da se povremeno viđaju, a Majk je često umeo da naleti kod Robin na jedan se*s na brzaka.

No, istovremeno Robin se viđala sa i sa Bred Pitom, par je često izlazio zajedno, a navodno su čak jedno vreme bili i legitiman par. Tako je jednom prilikom Bred već bio kod lepe manekenke, kada je u njihov intiman trenutak upao Tajson. Kako je to na delu izgledao najbolje je opisao sam legendarni sportista:

- I tako dođem jednog dana na njena vrata, zvonim, niko ne otvara. Odem ja nazad do svog automobila, malo pogledam naokolo, vidim njen automobil je pozadi. Kako znam da je njen - zato što sam joj ga ja i kupio. Dođem ja malo bliže i vidim neku bledu siluetu. Priđem još bliže i vidim nekog lika kog ona očigledno obrađuje, glava joj se miče gore - dole, kad ono, Bred je*eni Pit. Ej, trebalo je da vidiš njegovo lice kad me je ugledao. Izgledao je kao da je bio naduvan, znao je on pre da zapali, sad ima drugačiju reputaciju, tada je bio pomalo kao nerd. Kad se razmahao ono ne, ma ne, rukama, ja se mislim u sebi: "Šta je ovom, neki brazilski karate ili neki k**ac"... Kakav jazavac, gledam ga i ono - ispričao je Tajson, prasnuvši u smeh.

