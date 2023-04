DA LI SU SLAVNOG GLUMCA STIGLI GRESI IZ PROŠLOSTI? Nove fotografije pokazuju da se sa njim nešto OZBILJNO dešava! (FOTO)

Slavni glumac Džek Nikolson (85) pojavio se u javnosti nakon skoro dve godine. Naime, Nikolson je viđen pre nekoliko dana ispred odmarališta u Kaliforniji.

Glumac je viđen u lošem raspoloženju, pa su se fanovi zapitali da li se nešto krije iza njegovog namrštenog lica.

Za njega se inače pisalo da živi kao vuk samotnjak, a njegove prijatelje posebno zabrinjava to što glumac ne izbija iz svoje kuće u Kaliforniji i odbija da ima kontakt sa bilo kime osim sa svojim sinom Rejom Nikolsonom.

Na novim fotografijama glumac izgleda vrlo nezadovoljno i mrzovoljno i kao da se tek probudio.

Nikolson se pojavio u javnosti dva meseca nakon što je njegova ćerka Tesa Gubin iznela teške optužbe na njegov račun tvrdeći da glumac nikada nije mario za nju.

"Kada si dete, nemaš izbora kuda ćeš ići, pa ako te mama tera da vidiš nekoga ko ti je tehnički otac, i on pristane da te vidi na nekoliko sati ili dana, onda ideš tamo. Ne poznajem tu osobu, samo to ću reči", rekla je Tesa o svom ocu koji ima još petoro dece.

Holivudska legenda, Džek Nikolson, rođen je u Neptun Sitiju u Nju Džerziju. Svoju glumačku karijeru započeo je 1958. godine. Nakon što je debitovao u filmu "The cry baby killer", 1969. godine je dobio ulogu u filmu "Easy rider". Ova film mu je doneo popularnost, a kasnije Džek se potrudio da njegovo tumačenje buntovnika i asocijalnih likova dobro zapaze i kritičari i publika.

Film "How do you know" bio je njegov oproštaj od glume, do tada je osvojio tri Oskara za uloge u filmovima "Let iznad kukavičjeg gnezda", "Dobro da bolje ne može biti" i "Vreme nežnosti".

Dobitnik je čak šest Zlatnih globusa i četiri nagrade "BAFTA". Nominovan je čak 12 puta za nagradu Američke filmske akademije. Po broju nominacija, Nikolson je rekorder u svetskom filmu, pored Meril Strip koju je Akademija nominovala 20 puta, a koja joj je zlatnu statuu uručila tri puta.

Tokom 1974. godine dok se njegova karijera zahuktavala, saznala se važna istina o legendarnom glumcu koja je upravo najviše njega šokirala. Naime, američki magazin "Time" otkrio je glumčevi roditelji nisu Džon i Etel Mej Nikolson, već da je njegova majka zapravo Džun Nikolson za koju je glumac godinama verovao da je njegova starija sestra.

Šokirani Džek imao je 37 godina kada je saznao pravu istinu o svom poreklu, a prvi kome se obratio nakon ovog neverovatnog otkrića bio je njegov zet, odnosno muž njegove druge sestre Loren.

Nakon kraćeg vremena, oni su glumcu ispričali sve.

Glumčeva majka, Džun Frensis Nikolson, bavila se plesom i maštala je o velikoj karijeri. Kada je zatrudnela sa oženjenim muškarcem imala je samo 18 godina.

U početku, nije se znalo ko je Nikolsonov otac, te se nagađalo da se zapravo radi o muzičaru Donaldu Farkilu Rouzu.

Rouz je javno ponudio da se uradi DNK analiza koja bi utvrdila da li je on zaista otac holivudske zvezde, ali ga je umesto toga dočekao ovakav odgovor Oskarovca:

"Otac je onaj ko ti pomaže dok odrastaš, a ne neko ko ima isti genetski kod".

Nakon što je saznao istinu od životnog značaja, Džek je svoju holivudsku karijeru uspešno nastavio. Takođe je i istovremeno gradio reputaciju velikog zavodnika.

Sa prvom i jedinom suprugom, glumicom Sandrom Najt, bio je kratko u braku od 1962. godine do 1968. i za to vreme dobio ćerku Dženifer. Poznate su i njegove veze sa danskom glumicom Vini Holmen sa kojom ima ćerku Hani Holmen, veza sa Rebekom Brausard, koja mu je rodila ćerku Lorejn i sina Reja, kao i veza sa Susan Enspeč sa kojom je dobio sina Kejleba Godarda.

Biografija iz 2013. donela je nove detalje iz njegovog ljubavnog života. Mark Eliot, autor knjige, u njoj tvrdi kako je glumac imao strasnu aferu sa Meril Strip sa kojom je glumio u filmovima "Heartburn" i "Ironweed".

Kako je naveo, tokom snimanja filma "Ironweed", poznati glumci su često imali seks u kamp prikolici.

Ipak, najveća Džekova ljubav je bila i ostala Andželika Hjuston. Par se međutim rastao zbog njegove "opsednutosti zavođenjem drugih žena". Nikolson, uprkos tome, nikada nije uspeo da preboli 16 godina mlađu Andželiku u čijem se životu posle smrti supruga Roberta Grejema 2005. nije pojavio drugi muškarac.

Kada je pre nekoliko godina zapao u depresiju, svojoj ljubavi je poručio:

"Vrati mi se, bojim se da umrem sam".

(Kurir.rs/ Blic žena)

