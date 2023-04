"NE ZNAM DA LI BI ME ŽENA PUSTILA!" Ivan Bosiljčić iznenadio Jelenu izjavom, a evo kako je ona reagovala: Svi ostali u ŠOKU!

Ivan Bosiljčić je u društvu svoje supruge Jelene Tomašević, bio na premijeri filma "Izazov" kao podrška kolegi Milošu Bikoviću.

- Toliko mi je drago da je on deo ovog projekta, ne mogu da opišem rečima. Znam kolika je konkurencija tamo na tom tržištu, to je za nas nepojmljivo, ali bi trebalo da pokušamo da iz naše perspektive shvatimo koliki je to uspeh - rekao je Bosiljčić.

foto: Damir Dervišagić

Inače, Biković je najavio da će se drugi deo možda snimati na Mesecu, a Ivan je otkrio da li bi voleo on da ode tamo.

- Kakvo pitanje - rekla je Jelena, na šta se Ivan nadovezao:

- Ne znam da li bi me pustila žena - rekao je Ivan, na šta je Jelena potvrdno odgovorila i počela da se smeje ovoj nejgovoj izjavi.

- Jedva čekam da vidim kako izgleda taj svemir, ovaj film je prvi koji je snimljen tamo, što je zaista veliki poduhvat, ne samo za filmsku ekipu, nego i za nas koji ćemo ga gledati - dodala je Jelena.

