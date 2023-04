LEGENDARNI MUZIČAR PREMINUO NAKON DUGOGODIŠNJE BORBE SA RAKOM: Bio je sin kralja soula, a sad nas je napustio

Sin legendarnog pevača Otisa Redinga preminuo je posle borbe sa rakom. Otis Reding III, koji je pratio svog oca na putu muzike, preminuo je u bolnici u Mejkonu u Džordžiji u 59. godini. Uzrok smrti pevača nije potvrđen.

U sredu je njegova sestra Karla Reding-Endruz objavila na Fejsbuku:

- Teška srca porodica Otisa Redinga III potvrđuje da je sinoć izgubio bitku sa rakom.

foto: Printscreen/Youtube/CDX Nashville

Reding je imao samo tri godine kada je njegov otac poginuo u avionskoj nesreći u Viskonsinu u decembru 1967. On i njegov brat i sestra Dekter osnovali su bend The Reddings, koji je proizveo šest albuma broj jedan 1980-ih. Bend je snimio svoj poslednji album 1988. godine, ali se Redingova karijera u muzici nastavila.

Poznati R&B i soul pevač Edi Flojd angažovao je Redinga kao gitaristu kada je bio na evropskoj turneji. U intervjuu iz 2018. sa podružnicom NBC-ja u Mejn, VCSH, Reding se prisetio trenutka kada mu je Flojd rekao da će izvesti kultnu pesmu njegovog oca iz 1967. (Sittin' On) The Dock of the Bay.

foto: Printscreen/Youtube/CDX Nashville

Reding je takođe izvodio svirke i koncerte u čast njegovog oca. Rekao je za VCSH:

- Bez obzira koliko se trudim da radim svoje, znaš da je to kao da 'pevam jednu od pesama tvog tate'.

Redingov otac Otis Reding dobio je nadimak "Kralj soula" i legenda je soul muzike i R&B. Osvojio je dve Gremi nagrade za (Sittin' on) The Dock of the Bay 1969.

(Kurir.rs/TheSun)

Bonus video:

02:29 Komunizam u SRJ - utopija, ili smrt slobode?