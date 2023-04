LATINO ZAVODNIK KAO GEJ KAUBOJ U NOVOM FILMU PEDRA ALMODOVARA: Evo šta još očekuje glumca za kojim su poludele žene širom SVETA

Posle duge pauze stiže novi film Pedra Almodovara, a reč je o kratkometražnom kvir vesternu "Strange Way of Life", u kom zvezda serije "The Last of Us", Pedro Paskal i Itan Hok glume gej kauboje.

Silva (Pedro Paskal) krene na konju putem kroz pustinju kako bi nakon 25 godina posetio prijatelja, šerifa Džejka (Itan Hok). Nakon što proslave susret, Džejk mu sledećeg jutra kaže da prisećanje njihovog prijateljstva nije pravi razlog njegove posete.

Tematika koja podseća na film "Brokeback Mountain" nije slučajna. Naime, Almodovar je bio prvi izbor za taj film, ali na kraju nije bio angažovan. Međutim, on je oduvek želeo da snimi film sa ovom tematikom.

Zanimljivo, ovo je tek drugi film koji je slavni reditelj snimio na engleskom jeziku, nakon filma "The Human Voice" sa Tildom Svinton iz 2020. godine. Osim toga, uz film se veže još jedna zanimljivost. Naime, Itan Hok je tek drugi Amerikanac s kojim je Almodovar sarađivao, nakon Pitera Kojota koji je glumio u njegovom filmu Kika iz 1993.

Španski reditelj je posebnu pažnju posvetio kostimografiji, za koju je zadužen Entoni Vakarelo, kreativni direktor francuske kompanije "Saint Laurent", koji je dizajnirao odeću i modne dodatke u kojima će se pojaviti glumci.

Film će prvi put biti prikazan u maju na Filmskom festivalu u Kanu, a nakon toga stiže u bioskope.

Što se Pedra Paskala tiče, ostaje nam da čekamo nominacije za Emi nagrade, a može se reći da ako ga nominuju u kategoriji najboljeg dramskog glumca, ulaz u istoriju ove nagrade mu ne gine jer bi bo tek drugi Latinoamerkanac nominovan za ovu kategoriju.

Prvi je bio Džimi Smits, kog naša publika zna iz serije Njujorški plavci.

foto: Juan Pablo GutierrezNETFLIX Everett Profimedia

Takođe, Pedro glumi u filmu zajedno sa Metom Dejmonom koji režira jedan od braće Koen, Itan. To je prvi put da braća rade odvojeno, a u pitanju je ostvarenje "Drive-Away Dolls" čija premijera se očekuje septembra ove godine.

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:07 GLUMAC PREŠAO 600 KILOMETARA PEŠICE DA BI POMOGAO DECI SA AUTIZMOM: Nisam ni slutio kakvo ću iskustvo doživeti na tom putu!