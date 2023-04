PRIJATELJICI ZABILA NOŽ U LEĐA KAD JE CEO SVET VIDEO DA SE LJUBI SA NJENIM BIVŠIM: Evo šta je manekenka uradila kad je PUKLA BRUKA

Manekenka Emili Ratajkovski otvorila se o svom ljubavnom životu i vezi s pop zvezdom Harijem Stajlsom u razgovoru za špansko izdanje Voga.

Ratajkovski (31) je u martu snimljena kako se u Japanu ljubi s bivšim pevačem benda "One Direction" - Stajlsom (29).

- Jako je bizarno što za neka moja lična iskustva sazna celi svet i to se komentariše, započela je manekenka, a kratko se osvrnula i na navodnu svađu s Harijevom bivšom devojkom, glumicom Olivijom Vajld (39).

Emili je prethodno molila za oproštaj Oliviju nakon što je video poljupca iz Japana postao viralan na društvenim mrežama. Izvori za Page Six tvrdili su tada da su njih dve bile prijateljice, a jedan je ovo nazvao "izdajom".

Pre samo nekoliko nedelja, fotografisane su kako se druže na zabavi, a prošloga jun družile su se i plesale u VIP delu na Harijevom pariskom koncertu.

Kada su u pitanju njena prijateljica i bivši dečko, izvor tvrdi da Olivija ne želi da ima ništa sa tim i da se drži podalje od svega.

U razgovoru za Vog, Ratajkovski je za svađu s glumicom koja ju je navodno prozvala za Harija samo rekla: "Da, tako je to bilo, nažalost vrlo nesrećna situacija".

Skrećući na temu o svom dečku - Hariiju, priznala je kako do nedavno dugo nije bila u vezi.

- Ja sam samo osoba koja je iz trogodišnje veze (sa muzičarem Džefom Magidom) prešla na četvorogodišnju (sa bivšim suprugom Sebastianom Ber-Mekladom). Dakle, ovo je prvi put nakon dugo vremena da samo izalazim i imam vezu, objasnila je.

U poslednjim mesecima viđena je na sastancima s Piteom Dejvidsonom, komičarem Erikom Andreom, muzičarem Džekom Grirom i Di Džejem Oraciom Rispom.

- Javnost se zanima za ovakve stvari što mi je jako čudno. Nije da sam iznenađena, ali to je tek mali deo moga života, ispričala je.

Ratajkovski i producent Sebastijan venčali su se u Njujorku 2018. nakon samo dve nedelje veze. Imaju sina Silvestera (2), a razveli su se 2022. jer je on prevario. Kasnije se ispostavilo da su ga mnoge glumice optužile za napastvovanje, prenosi Jutarnji list.

Što se tiče Harija, manekenka je nedavno priznala kako se nada da bi njihova veza mogla da potraje. U podkastu snimljenom dve nedelje pre nego što je viđena kako se ljubi sa Harijem u Japanu 25. marta, pričala je koliko je on "divan".

- Upravo sam počela da izlazim s nekim za koga mislim da mi se sviđa, pa je to drugačije. On je divan. Što tražim kod partnera? Sviđa mi se kada je vrlo nezavistan. Mislim da mi je to jako bitno jer imam ispunjen život. Nadam se da će veza s nekim ko je takav sprečiti probleme koje sam imala ranije, zaključila je.

