ZAGRMEO SIN "ZLE MAĆEHE" KAMILE: Prvi put se oglasio na OPTUŽBE princa Harija! Evo šta kaže o braku kralja Čarlsa i svoje majke

Ljubavna priča kralja Čarlsa i njegove kraljice supruge, Kamile Parker Bouls, počela je pre 50 godina. Dug put je prošla 75-godišnja Kamila od prve ljubavi prestolonaslednika, preko omražene otimačice, do kraljice kojoj gomile kliču.

Njih dvoje zaljubili su se još davne 1970, nakon upoznavanja na polo utakmici u Vindsoru. Tad su i započeli vezu koja je trajala godinu dana, a okončala se kad je Čarls pristupio Kraljevskoj mornarici.

Kamila ga nije čekala. Tri godine kasnije se udala za oficira Endrua Parkera Boulsa, s kojim je dobila dvoje dece, sina Toma Parkera Boulsa i ćerku Loru, koja se sad preziva Lopes.

foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Oboje se klone javne pažnje i posvećeni su svojim životima, a kraljevska porodica o njima nikad ne govori. Kamilin sin Tom je cenjeni restoranski kritičar i pisac, te se redovno pojavljuje na britanskoj televiziji. Ranije je često negodovao zbog paparaca koji su ga pratili u stopu, a sad je u jednom od retkih medijskih istupa komentarisao navode princa Harija o njegovoj majci.

Podsetimo, Hari je u svojim memoarima naveo da je Kamila "opasna žena" koja je "igrala igru" kako bi došla do krune. Njen sin je, gostujući u potkastu "The News Agents" to odlučno porekao.

"Nije me briga šta bilo ko govori, nije to bila nikakva igra. Istina je da se udala za čoveka kog je volela", rekao je on.

foto: Tim Rooke / Shutterstock Editorial / Profimedia

Komentarisao je i nadolazeću ceremoniju, tokom koje će, osim Čarlsa, krunisana biti i Kamila.

"Mislim da bi svako bio napet u prilici tolike važnosti. Ja bih bio prestrašen da moram to da prođem. Ona je čvrsta, ali 75 joj je godina i to je teško. No, ona se ne žali, ona će to odraditi", ispričao je.

Na pitanje da li mu je teško da doživi Kamilu kao kraljicu odgovorio je: "Ne baš, jer je ona još uvek naša majka. Ne govorim to kao kraljevski ‘mi’, već mislim na sebe i svoju sestru. Ona je naša majka".

foto: Charlotte Graham-Telegraph/POOL supplied by Splash News / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Osvrnuo se i na ulogu svog sina Fredija, koji će biti jedan od četiri počasna paža svoje bake.

"Mislim da nije svestan koliko će to biti veliko. Mislim da nije svestan prilike. On je 13-godišnjak koji voli fudbal", rekao je. On će sam imati manju ulogu i neće se pojaviti na balkonu uz kraljevsku porodicu.

"Bićemo tamo da podržimo svoju majku", zaključio je.

(Kurir.rs/ Story.hr)

