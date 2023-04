OTKRIVENO ŠTA SU MEGAN I HARI ŠAPUTALI: Evo šta mu je vojvotkinja pre nego što ih je kamera uhvatila u ŠKAKLJIVOM TRENUTKU

Princ Hari i Megan Markl snimljeni su na košarkaškoj utakmici Lakersa i Memphis Grizzliesea, a osim škakljivog trenutka u kom su uhvaćeni, stručni čitači s usana sada su otkrili i šta su to šaputali.

Megan je nekoliko puta Harija poljubila, a poznati stručnjak Džon Kesidi rekao je kako je u jednom trenutku svom suprugu rekla da ''o nečemu dobro razmisli''.

Džon je rekao da je Hari tada odgovorio s ''da'' i klimnuo svojoj ženi.

foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Megan je tada dodala: ''To je briljantno, to je ono što govorim'', piše The Sun.

''Tačno, to je zato što ti je tamo najdraže'', rekla je poslednje Megan pre nego je kamera skrenula na drugi kadar.

Par je očito pričao o nečemu ozbiljnom, te su međusobno davali savete, a u jednom trenuku kamera ih je uhvatila i u škakljivom trenutku. Naime, kamere su uhvatile Harija dok je pokušavao da poljubi Megan, što se njoj baš i nije svidelo i odbila ga je sa smeškom na licu, što je videlo 20 hiljada ljudi koji su zajedno s njima bili u dvorani, a među kojima su bili i Kim Kardašijan, Adam Sendler i Šon Didi Kombs.

Bilo je to njihovo prvo pojavljivanje u javnosti u poslednjih mesec dana i nakon što su objavili da Megan neće doći na krunisanje Harijevog oca, kralja Čarlsa, u Veliku Britaniju, na koju će on ići sam. Hiljade ljudi je počelo da im aplaudira i kliče, navijajući za poljubac, i Hari se tada nagnuo s namerom da poljubi suprugu, ali ona se nasmejala i zgrabila ga za ruku umesto da udovolji masi, nakon čega se on naglo uozbiljio.

Uprkos tome, činilo se da se dobro zabavljaju, a njihov snimak je objavljen i na NBA zvaničnom Tviteru uz hašteg #NBACelebRow.

Bilo je ovo jedno od poslednjih Harijevih bezbrižnih pojavljivanja u javnosti pre nego što 6. maja ode u Veliku Britaniju na krunisanje svog oca gde će biti pod budnim okom medija i javnosti.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:44 BBC povukao podkast o princu Hariju i Megan Markl!