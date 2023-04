LUK BLEK DOBIO POKLON OD BRITANSKE AMBASADORKE: Ono što mu je uručila nosi JAKU SIMBOLIKU, a evo šta znači (FOTO)

Luk Blek je uoči polaska u Liverpul, gde će se ove godine održati Evrovizija, od ambasadorke Velike Britanije, Šian MekLeod, koja je došla da mu poželi sreću na takmičenju, dobio na poklon majicu.

Majica koju je Luk Blek dobio od britanske ambasadorke nosi natpis "Great Love is for everyone", što u prevodu znači "velika ljubav je za svakoga", a na njoj simbolično stoji zastava Velike Britanije i zastava duginih boja, koja je simbol LGBT zajednice.

foto: Kurir

Osim ambasadorke Velike Britanije, Konstrakta je takođe došla da isprati ovogodišnjeg predstavnika Srbije na Evroviziji, a ona mu je poklonila korpu s voćem i srpsku zastavu.

foto: Kurir

Konstrakta je ovogodišnjem predstavniku Srbije poručila da se dobro zabavi i da uživa u svakom trenutku tokom trajanja Evrovizije, te konstatovala da ju je uhvatila nostalgija.

Srpski predstavnik nastupiće treći u prvoj polufinalnoj večeri. Prvo polufinale otvara predstavnica Norveške, a poslednji će nastupiti predstavnik Finske. Nastupiće predstavnici 15 zemalja.

foto: Kurir

Kada je reč o drugom polufinalu koje se održava 11. maja, takmičiće se predstavnici 16 država. Drugi deo takmičenja otvoriće predstavnik Danske, a poslednja će svoju pesmu predstaviti Australija.

Iz oba polufinala po 10 zemalja će se plasirati u finale i pridružiti direktnim finalistima – domaćinu Velikoj Britaniji, Italiji, Nemačkoj, Francuskoj, Španiji i prošlogodišnjem pobedniku Ukrajini. Tokom finalne večeri, 13. maja, nastupiće 26 učesnika.

„Pesma Evrovizije“ biće održana u Liverpulu od 9. do 13. maja, a sve tri takmičarske večeri moći ćete da pratite u direktnom prenosu na programima Radio-televizije Srbije.

(Kurir.rs/ M.J)

Bonus video:

01:30 Konstrakta poželela Luku Bleku sreću pred odlazak na Evroviziju