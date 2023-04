MILOŠ BIKOVIĆ ISPRATIO LUKE BLACKA U LIVERPUL: Evo šta ISKRENO misli o našem predstavniku, pa progovorio o PREVARI

Glumac Miloš Biković došao je kao podrška našem ovogodišnjem predstavniku na Evroviziji Luki Blacku na ispraćaju u Liverpul, te je tom prilikom govorio o novoj sezoni "Južnog vetra", neostvarenoj želji, ali i otkrio šta misli o prevari.

Miloš Biković je naime prokomentarisao nastup Luke Blacka.

foto: Nemanja Nikolić

"Čini mi se neispavano, kao što sam kaže, ali ga potpuno razumem jer sam i sam takav. Šalu na stranu, višestruko je talentovan, sviđa mi se što je progresivan i iskren, i mislim da smo to prepoznali".

"Nisam veliki fan Evrovizije, ako imam vremena gledam finale, pratio sam Konstraktu i pratiću i Luku ove godine".

foto: Gordan Jović

Glumac je i otkrio da uskoro kreće snimanje završne sezone "Južnog vetra".

– Počinjemo pripreme za nastavak. Smišljamo sa čime ćemo početi novu sagu, treću završnu. Dali smo sve od sebe u ovom projektu, u tom trenutku nije moglo bolje, možda ćemo moći bolje u trećem delu. Ne štedimo se ni psihički, ni fizički, ni materijalno i mislim da se to na ekranu vidi.

Moguće da jesam radoholik, ali zaista volim to što radim. Mada nisam ni siguran šta to znači, to je neka vrsta poremećaja možda, mada ne znam da li bih mogao za sebe da kažem da sam poremećen, ali nije isključeno.

(Kurir.rs/ Blic)

