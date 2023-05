POJAVILA SE U PROVIDNOJ HALJINI BEZ BRUSA, A VILICE POPADALE! Ceo svet gleda u njene grudi: Kendal Džener zapalila Njujork! FOTO

Kendal Džener je stigla u "What Goes Around Comes Around" u Njujorku, bez grudnjaka u zadivljujućoj prozirnoj plavoj haljini sa plavim perjem na dnu. Providna haljina bila je uparena sa parom plavih čizama koje su takođe imale perje. Džener je upotpunila svoj stajling plavom Šanel torbicom.

Supermodel je na svom Instagram profilu podelila par zanimljivih fotografija u svojoj plavoj haljini.

Haljina je providna, te je ceo svet imao prilike da dobro pogleda njene bradavice, a intimu je sakrila tankim gaćicama u boji haljine.

Na instagramu je bilo bezbroj komentara, a među njima je bilo i pitanje "Koliko je ljudi povećalo fotografiju?", "Da li ona zna da je haljina providna?", a bilo je i onih koji su joj pisali da je vole.

