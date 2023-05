OVAJ POZNATI DASA JE SIN DANICE MAKSIMOVIĆ! Glumica otkrila kada je bila najponosnija na svoje dete: Tad vam srce ubrzano kuca!

Glumica Danica Maksimović oduševila je sve ulogom Suzane Kolar u seriji "Jedini izlaz", a kako je sama rekla jednom prilikom, ova uloga bila je vrlo zahtevna jer je trebalo da se stavi u ulogu majke kojoj ubijaju sina.

foto: Marina Lopičić

- Ne može da me ne privuče jedna zahtevna, kompleksna uloga. Serija koja govori o jednoj tragediji. Ljudima takvih sudbina koji kreću u potragu za istinom. Prosto nešto što vas radi, što vas inspiriše. Ne dobijaju se ovakve uloge svaki dan. I to je meni bilo najvažnije da me je Darko posle 20 godina pozvao da pročitam scenario i da se uključim u rad, i to sam i uradila.To mi je bilo sasvim dovoljno da prihvatim ulogu - rekla je ona.

Danica je inače, ponosna majka sina Miloša Lolića koji je uspešan režiser.

Kako je navela tada u intervju, srce joj je bilo najveće kada je shvatila da je u inostranstvu znaju kao njegovu majku.

foto: Nebojša Mandić

- Shvatila sam u Berlinu, Beču, Bazelu, Minhenu, kada sam videla koliko je on već poznat i priznat. Kada mi ljube ruku, tada vam srce ubrzano kuca i, nije što je on moj sin, ja sam zaista ponosna majka. Dočekala sam da budem majka Miloša Lolića, a to je velika stvar. To želim svakoj majci - istakala je.

(Kurir.rs/Blic)

Bonus video:

01:17 Danica Maksimović progovorila o odnosu sa sinom Milošem: Leteće tu perje da vam kažem ja!