MISTERIOZAN ODNOS MODNOG "MAGA" I NJEGOVOG MILJENIKA: Zgodnog Francuza zvali SRAMOTNIM imenima, a sada se BORI za Karlove MILIONE

Jedna od najglamuroznijih noći u godini, Met Gala, održala se sinoć u njujorškom muzeju Met, a ovom senzacionalnom događaju prisustvuju samo odabrane slavne ličnosti.

Zaštitno lice Met Gale i glavna organizatorka od 1998. je neprekidno Ana Vintour (73), glavna urednica magazina Vogue, a na crveni tepih je došlo oko 600 zvanica. Ovogodišnja tema Met Gale je 'U čast Karlu' i posvećena je doprinosu koji je dizajner Karl Lagerfeld imao za američku i svetsku modu.

foto: Profimedia

Lagerfeld je preminuo 2019., a poznat je po tome da je svojoj mački Čupet ostavio u nasledstvo 1.3 miliona dolara.

Ipak, još traje borba za Karlovo nasledstvo od 200 miliona dolara i to između sedmoro naslednika, među kojima je i mladi francuski maneken Baptist Đabikoni (33) koji veruje kako bi sve trebalo pripasti njemu, jer je pokojnom dizajneru bio poput sina.

foto: Profimedia

Njih dvojica su se upoznali 2008. godine kada ga je Karl angažovao za Šanelovu kampanju, a poslovna saradnja vrlo je brzo prerasla i u privatnu. Upravo mu je markantni Francuz poklonio slavnu mačku, a tvrdio je kako je u Karlu pronašao oca koji ga je napustio kada je imao samo jedanaest godina. Baptist je ubrzo postao vrlo traženo lice u modnom svetu, a uz Karlovu pomoć je snimio i muzički album te pokrenuo vlastitu modnu liniju.

Kad uz to dodamo kako ga je Karl obožavao snimati golog, te prikazivati poput fatalnog zavodnika, ne čudi da su brzo krenule priče kako je 56 godina mlađi model zapravo njegov ljubavnik, a ne štićenik. Tako je zaradio nadimak 'Lagerfeldova drolja', iako je tvrdio da to nije. S druge strane, niko nikada ga nije viđao sa ženama. Spajali su ga s nekim slavnim lepoticama, poput pevačice Kejti Peri, no brzo je otkriveno kako su to samo laži, što je dodatno dolilo ulje na vatru glasinama o ljubavnoj vezi s Karlom.

A onda prošle godine - iznenađenje. Baptist je objavio fotografiju na kojoj pozira sa ženom s trudničkim stomakom koji on nežno mazi, i koja je nosila dijamantski prsten, što su mnogi shvatili kao najavu veridbe.

Hoće li mu se sreća nasmešiti i po pitanju Karlovog nasledstva, to ćemo tek videtii, jer borba još nije gotova.

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

Bonus video:

