PRVI ŠTRAJK U HOLIVUDU POSLE 15 GODINA! Evo šta se krije iza filmskog GLAMURA: Zaradio sam OGROMAN NOVAC, ali za druge, ne za sebe

Gotovo 12 hiljada članova Udruženja pisaca Amerike juče popodne je započelo svoj štrajk u Holivudu koji će trajati narednih 100 dana i to zbog nedovoljnih plata koje zarađuju od pripremanja materijala za filmove i serije koje gleda ceo svet.

S obzirom da su pregovori između filmskih i TV studija i pisaca, koji su počeli pre dva meseca, završeni bez dogovora, filmski i televizijski autori rešili su da preduzmu krajnju meru. Boreći se tokom pregovora za poštene zarade u eri striminga, nisu uspeli, a u ponoć ističe aktuelni ugovor koji scenaristi imaju s televizijskim i filmskim kućama. Novog nema, pa svako pisanje treba odmah prekinuti, i protestovati, obavestilo je Udruženja pisaca Amerike (Writers Guild of America) sve svoje članove.

Upravni odbor ovog udruženja jednoglasno je odlučio da se krene sa štrajkom. Zahtevaju veću minimalnu platu, bolje uslove za rad, kraće ekskluzivne ugovore i izmene redovnih primanja – dakle, sve ono zbog čega su dovedeni maltene na rub siromaštva, od kad se desio bum sa strimovanjem filmova i serija.

- Ponašanje kompanija i njihov nepokolebljiv stav u ovim pregovorima samo je doprineo daljem obezvređenju profesije pisca - saopštilo je Udruženja pisaca Amerike. Sindikat glumaca SAG-AFTRA i reditelja DGA izrazili su solidarnost sa piscima koji stupaju u štrajk.

S druge strane, Asocijacija filmskih i televizijskih producenata (The Alliance of Motion Picture and Television Producers), koje je pregovaralo u ime filmskih studija i produkcijskih kompanija, oglasila se sa saopštenjem da su tokom ptopalih razgovora sa scenaristima, nudili „velikodušno povećanje kompenzacije za pisce“, prenela je agencija AP. Međutim, kako su obrazložili, pisci su nastavili da insistiraju i na drugim, neprimerenim zahtevima.

Na to je usledio odgovor pisaca, koji su saopštili:

- Opstanak naše profesije je u pitanju.

Da li su zaista scenaristi i dramski pisci toliko siromašni i ugroženi? Ako je verovati rečima Aleksa O’Kifa, koji stoji iza serije „Bear“, svi studiji plaćaju pisce po minimalcu.

- Kreativni rezultati mojih kolega pisca su bolji nego ikad, što odgovara zahtevima u ovo doba strimovanja, ali smo plaćeni manje nego ikad. A pisci poput mene, posebno mladi, pisci crnci, ili pisci druge rase, uneli su potpuno novi talas kreativnosti. Međutim, nismo u stanju da preživimo na mestima kao što su Njujork i Los Anđeles - izjavio je O’Kif za BBC.

Svestan je toga da nekim piscima možda „dobro ide“, ali većini ne:

- Ne bih sve pisce klasifikovao kao siromašne ili švorc, ali mogu da kažem da imam šest dolara na svom bankovnom računu - priznao je scenarista, dodavši da kad su osvojili priznanje za najbolju humorističku seriju za „Bear“ na dodeli nagrada Udruženja pisaca Amerike, otišao je na ceremoniju u odelu koje su mu kupili prijatelji i porodica, jer je na računu bio u minusu.

I dok je serija postala hit, on ju je pisao u stančiću u Bruklinu, u kojem nije bilo grejanja, a non-stop je i nestajala struja, zbog čega je bio prinuđen da radi u javnoj biblioteci:

- Pišući ovu seriju zaradio sam mnogo novca, ali za druge.

Štrajk, zakazan za danas, mogao bi da ostavi katastrofalne posledice na televizijsku i filmsku produkciju. Troškovi poslednjeg štrajka, pre 15 godina, koštali su južnu Kaliforniju 2,1 milijarde dolara. Može da se desi ako prekid rada potraje da, kako predviđaju poznavaoci prilika, bude paralisana proizvodnja novih TV i filmskih sadržaja.

Dakle, izgledno je da će Holivud stati…

