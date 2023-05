SRPSKI GLUMAC SE JAVIO IZ HOLIVUDA USRED NAJVEĆEG ŠTRAJKA: Scenaristi su u STRAHU da ih ne zameni VEŠTAČKA INTELIGENCIJA

Holivudski filmski i televizijski scenaristi počinju štrajk, jer smatraju da nisu pravedno plaćeni, zbog čega će produkcija filmova i serija biti zaustavljena. Štrajk scenarista dolazi posle pregovora sindikata pisaca i predstavnika produkcijskih kuća, koji nisu urodili plodom. To je prvi štrajk u Holivudu posle 15 godina.

Sindikati koji okupljaju scenariste odlučili su, posle glasanja, da štrajkuju, jer su, kako kažu, „u egzistencijalnoj krizi“.

Sa druge strane, predstavnici produkcijskih kuća navode da su piscima „ponudili izdašna povećanja plaćanja“, prenose američki mediji. Glavni kamen spoticanja je, prema navodima iz produkcijskih kuća, zahtev sindikata da kompanije plaćaju određeni broj scenarista za svoje serije, filmove ili emisije, bez obzira na to da li su neophodni.

Dejan Jelača, glumac koji živi i radi u Americi javio se ovim povodom, ispričavši šta će ovaj protest, koji nije uobičajen za Holoivud, značiti za filmsku industriju.

Da li je Holivud pred kolapsom? - zanima voditeljku Olju Lazarević.

Polovina scenarista danas u Holivudu radi za minimalac - odgovara i pojašnjava situaciju Jelača:

Udruženje scenarista, oni su u pravu, jer rade za minimalac. Oni jedva sastavljaju kraj sa krajem, većina njih.Imate producentske kuće koje zarađuju milione dolara u ovom trenutku, bilione dolara. To su Netflex, Discovery, Disney, ogromna studija, guraju scenariste u neku priču da su nebitni. Ponoviću tu priču, a to je dobar scenario. Mi ne postojimo bez dobrog scenariste. Uvek to ističem, to je osnova dobrog projekta. Scenario i dobro napisan tekst - kaže Jelača koji je podelio šta je njemu posebno drago.

- Juče je bio jedan protest, a svi koji su u ovoj industriji podržavaju scenariste u njihovim problemima. Velike produkcijske kuće imaju poseban i poražavajući tretman za ljude koji su nama jako bitni - ističe Jelača.

Ono u šta je siguran, je da se projekti koji su započeti nastavljaju, ali planiranje novih je obustavljeno.

- Ceo raspored, u ovom trenutku, gubi se holivudska produkcija i milioni dolara, a zatim, staje i snimanje velikih emisija i noćnih šou programa. Dakle, mislim da će se sve odraziti na glumce i televizijske radnike, a neke stvari definitivno moraju da se menjaju - kaže on i dodaje da:

- Takođe, postoji osnovan strah kod scenarista od veštačke inteligencije, koja može da zameni zaduženja scenarista. Oni su takođe dali do znanja da ne žele da učestvuju na taj način. Svet ide u nekom čudnom pravcu, ali mislim da je najbitnije da ostanemo zdravi u glavi - zaključuje Jelača.

